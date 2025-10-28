Farándula

Chris Evans y su novia Alba Baptista se convierten en padres por primera vez

Anteriormente el actor de "Capitán América" ha mostrado su pasión por ser padre

Kleimar Reina
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 02:56 pm
Chris Evans y su novia Alba Baptista se convierten en padres por primera vez
Chris Evans y su novia Alba Baptista / Cortesía
El reconocido actor de Hollywood Chris Evans y su novia Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez. La noticia fue difundida por el portal especializado TMZ, sin embargo, no compartieron mayores detalles del nacimiento del bebé.

El medio informó que la pareja recibió a su primera hija en Massachusetts. Chris y Alba se han mantenido bajo perfil no solo durante la etapa del embarazo, sino también al momento de traer al mundo a la niña para evitar filtración de imágenes o vídeos.

Recientemente el actor ha estado presente en eventos públicos en donde ha sido cuestionado sobre la evolución del embarazo, Chris Evans se limitaba a ofrecer detalles de su vida privada.

El amor de Chris Evans y Alba Baptista

Chris Evans y Alba Baptista llegaron al altar en septiembre de 2023 en una ceremonia privada con sus seres queridos en Cape Cod, Massachusetts, para luego continuar con una celebración en Portugal, país natal de su novia.

Para el intérprete del “Capitán América” ser padre es un sueño hecho realidad. En una entrevista para E! News en 2017 dijo: “Tengo una familia grande, muchos sobrinos y sobrinas pequeños, primos y mucha gente en mi vida que me importa. Pero también quiero ser papá en algún punto de mi vida”.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la criatura y se espera que más adelante el famoso comparta más información.

