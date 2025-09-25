Así avanza el embarazo de la pareja de Enrique Iglesias

Suscríbete a nuestros canales

La noticia del nuevo embarazo de Anna Kournikova y Enrique Iglesias ha emocionado a sus seguidores, y ahora, la extenista rusa ha dejado ver lo avanzado que se encuentra su embarazo.

Anna, fue captada recientemente en Miami, y por primera vez, su pancita se convirtió en la protagonista, mostrando los evidentes cambios en su cuerpo mientras espera la llegada del cuarto bebé.

La pareja de Iglesias fue vista caminando de la mano con su hijo Nicholas, aparentemente yendo por él a la escuela. La feliz mamá lucía un look cómodo pero chic con leggings negros y un top a juego de hombros descubiertos.

A pesar de que la prenda superior era holgada, su avanzado embarazo se hizo notar a cada paso. Aunque la feliz pareja no ha revelado los detalles, el tamaño de su barriga sugiere que la extenista podría encontrarse en el tercer trimestre.

Un bebé que agranda la familia de Enrique Iglesias

En pocos meses, Anna Kournikova y Enrique Iglesias darán la bienvenida a su cuarto bebé, sumando un nuevo miembro a su adorable familia. La pareja debutó en la paternidad en 2017 con el nacimiento de los mellizos Lucy y Nicholas. En 2020, llegó su hija Mary.

La pareja construye su hogar en Miami, alejados del foco público y los reflectores,pero compartiendo feliz algunos detalles de su vida privada.