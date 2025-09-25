Schwarber dispara dos jonrones y toca la puerta al récord de Ryan Howard con los Filis

Suscríbete a nuestros canales

El slugger de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, disparó este miércoles par de cuadrangulares para llegar a 56 en la campaña 2025, en el enfrentamiento ante los Marlins de Miami. Compromiso que se disputó en el Citizens Bank Park, casa del conjunto de Pensilvania.

Este es el tercer vuelacerca del slugger en los últimos siete compromisos. Asimismo, es su quinto juego multijonrón de la campaña y el 32 de su carrera.

Schwarber se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en alcanzar los 50 jonrones en una temporada, desde que lo hiciera Ryan Howard en la temporada de 2006, cuando conectó 58 vuelacercas.

El primero de Schwarber

En la parte alta de la tercera entrada, el bateador designado se presentó al homeplate para consumir su turno ante los lanzamientos del zurdo Ryan Weathers. Para ese momento, el compromiso se encontraba una (1) carrera por cero (0) a favor de los visitantes.

Con un out en la pizarra y en cuenta completa: tres malas dos buenas, Weathers dejó una recta de unas 97 millas por hora alta en la zona de strike, lanzamiento que Schwarber no dejaría pasar y haría swing para mandar la esférica a las gradas del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Kyle Schwarber tuvo una velocidad de salida de 104.6 millas por hora y recorrió 408 pies de distancia.

El segundo

En la parte alta de la séptima, Schwarber volvió al homeplate para enfrentar al mexicano Valente Bellozo. Para ese momento, el compromiso se encontraba seis (6) carreras por una (1) a favor de los locales.

Sin out en la pizarra y en cuenta de una mala cero buena, Bellozo dejó una recta de unas 89 millas por hora en la zona de strike, lanzamiento que Schwarber no dejaría pasar y haría swing para mandar la esférica a las gradas del jardín central-derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Kyle Schwarber tuvo una velocidad de salida de 116.5 millas por hora y recorrió 468 pies de distancia.

Sus números

Kyle Schwarber se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, cuarta con el conjunto de Pensilvania. El slugger tiene un promedio vitalicio de .232, con 1050 hits, 340 jonrones y 784 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .246/.370/.576 (Avg/Obp/Slg); en 590 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 145 imparables, 56 cuadrangulares, anotado 110 e impulsado 132. Ha recibido 106 boletos y se ha ponchado en 189 ocasiones.