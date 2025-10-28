Max Scherzer mantiene su dominio sobre los Dodgers con esta impresionante cifra

Suscríbete a nuestros canales

Pese a la derrota en un juego de 18 innings, Max Scherzer tuvo una destacada actuación con los Azulejos de Toronto en el tercer encuentro de la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas, lanzando de gran forma ante los Dodgers de Los Ángeles. El veterano lanzador derecho demostró toda su categoría en la lomita y volvió a dejar una salida positiva ante un equipo californiano al que le ha jugado bien a lo largo de su carrera.

Con 41 años, este lanzador se muestra más vigente que nunca y además, su actuación en este encuetro, lo convirtió en el segundo pelotero en la historia que juega el "Clásico de Otoño" con cuatro equipos diferentes, algo que deja en evidencia toda su categoría todos estos años.

Max Scherzer, modo padre de los Dodgers

Durante los últimos doce años, Scherzer ha demostrado un dominio particular sobre los Dodgers de Los Ángeles, registrando una efectividad de apenas 1.80 frente a ellos. Cada vez que se mide al equipo de California, su control, agresividad y capacidad para adaptarse a los bateadores parecen elevarse a otro nivel. Su enfoque meticuloso en el montículo y su habilidad para ejecutar lanzamientos en los momentos clave han hecho que esta franquicia rara vez logren descifrarlo, consolidándolo como uno de los lanzadores más difíciles que han enfrentado.

En contraste, su efectividad general de 3.08 frente al resto de los equipos de MLB sigue siendo sobresaliente, aunque más acorde con los estándares de un abridor élite. Esta diferencia muestra cómo ciertos enfrentamientos pueden despertar lo mejor de un jugador. Contra los Dodgers, "Mad-Max" no solo lanza bien, sino que parece encontrar una motivación extra, una especie de reto personal que lo impulsa a rendir por encima de su ya alto nivel competitivo.

Conociendo este dato, Max Scherzer ha tenido resultados equilibrados en cuanto a victorias y derrotas frente a los Dodgers, con un récord de 5-6, pero sus números reflejan una constante superioridad en el montículo. Su efectividad de 2.38 y los 119 ponches en 19 apariciones muestran que, más allá de los resultados del marcador, siempre ha sido capaz de dominar a una de las alineaciones más potentes de las Grandes Ligas.