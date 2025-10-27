Max Scherzer logrará algo nunca visto en una Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto viajan a Los Ángeles con una misión clara: lograr victorias importantes como visitantes y empezar a encaminar la Serie Mundial 2025. Luego de dividir en el Rogers Centre, los canadienses buscarán enmendar la derrota del segundo juego consiguiendo un triunfo que les haga picar adelante nuevamente en la serie.

Para esta tarea tan importante, los Azulejos contarán con un veterano de mil batallas en la lomita, como lo es Max Scherzer. El derecho viene de una actuación formidable ante los Marineros de Seattle, equipo al que le lanzó 5.2 entradas sólidas, en las que permitió solo tres imparables y dos carreras limpias.

Además, cuando inicie su apertura, "Mad Max" se convertirá en el primer lanzador en toda la historia del beisbol en lograr una importante hazaña dentro del Clásico de Otoño, que demuestra su longevidad como lanzador, y también el alto nivel que ha logrado mostrar durante tanto tiempo.

Max Scherzer, caballo incansable

A sus 41 años de edad, Max Scherzer tendrá la misión de abrir el tercer juego de la Serie Mundial por los Azulejos de Toronto, para medirse a la toletería de los Dodgers de Los Ángeles. En el momento en el que inicie el juego, Scherzer se convertirá en el primer serpentinero en la historia del beisbol en lanzar en cuatro Series Mundiales con cuatro equipos distintos.

Y es que, en efecto, el veterano lanzador diestro estuvo en la Serie Mundial de 2012, con Detroit; en la de 2019, con los Nacionales de Washington; y en la de 2023, con los Rangers de Texas. Además, será solo el segundo jugador en general en aparecer con cuatro divisas distintas en Series Mundiales, siendo el jardinero Lonnie Smith el único que también lo ha hecho.