Conoce el apartado de postemporada que solo Koufax y Yamamoto han logrado

Solo dos nombres resuenan en la Major League Baseball (MLB) por una hazaña de pitcheo en postemporada que exige dominio total: Sandy Koufax y Yoshinobu Yamamoto. Ambos lanzadores comparten la distinción de haber iniciado una postemporada con una racha consecutiva de aperturas cumpliendo unos criterios de élite.

Los criterios de dominio absoluto

Para calificar para esta histórica racha, la actuación del lanzador en cada partido debe ser impecable, reflejando una combinación de resistencia, capacidad de ponche y control:

Entradas Lanzadas: Al menos 9.0 entradas

Ponches (K): Al menos 7 K

Carreras Permitidas (ER): No más de 1 carrera

Hits Permitidos (H): No más de 4 hits

Esta estricta combinación de longevidad (9 IP) y efectividad (pocos H, ER, y muchos K) subraya el rendimiento histórico necesario para lograr esta marca.

Los dos únicos héroes del montículo

La historia de la MLB, rica en leyendas del pitcheo, solo registra a dos hombres que han comenzado una postemporada con aperturas consecutivas que cumplen estos exigentes requisitos:

Sandy Koufax (1965)

El legendario zurdo de los Dodgers de Los Ángeles inscribió su nombre en la historia en la Postemporada de 1965. Koufax es ampliamente reconocido como uno de los lanzadores más dominantes de su época, y esta racha es una prueba de su calibre. Sus actuaciones no solo cimentaron su leyenda sino que fueron fundamentales en el éxito de su equipo.

Yoshinobu Yamamoto (2025)

El fenómeno japonés, Yoshinobu Yamamoto, se unió a esta exclusiva lista en la Postemporada de 2025. Al igualar la marca de Koufax, Yamamoto demostró que su talento y disciplina trascienden generaciones. Que solo otro lanzador, casi 60 años después, haya podido replicar esta hazaña subraya el impacto inmediato y la calidad de su pitcheo en el escenario más grande del béisbol.

¿Por Qué es una Hazaña Tan Rara?

Este récord es extraordinariamente raro (solo dos veces en la historia de la MLB) porque exige un nivel de perfección sostenida bajo la inmensa presión de la postemporada. Los lanzadores de hoy en día rara vez completan 9 entradas, por lo que lograr esto de forma consecutiva, mientras se limita drásticamente al rival y se acumulan ponches, es un testimonio de resistencia, control y dominio sin igual.

Koufax y Yamamoto son ahora sinónimo de excelencia en el pitcheo de octubre, dejando una marca que será el estándar de oro para las futuras estrellas de la MLB.