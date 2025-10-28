¡Le buscan salida! Joel Embiid en la cuerda floja con los Philadelphia 76ers

Suscríbete a nuestros canales

Una ola de especulación de alto impacto ha sacudido los cimientos de los Philadelphia 76ers y la liga entera. Reportes provenientes de fuentes cercanas a la liga, incluyendo un comentario contundente del exjugador All-Star DeMarcus "Boogie" Cousins, sugieren que la directiva de los 76ers estaría inmersa en conversaciones internas sobre la posibilidad de desprenderse de la superestrella y ex MVP, Joel Embiid.

Según Cousins, quien ha manifestado tener información de primera mano sobre el clima en la oficina principal de la franquicia, la gerencia estaría considerando seriamente poner fin a la era de "El Proceso" que ha girado alrededor del pívot camerunés durante la última década.

El Colapso de "El Proceso" y la Búsqueda de un Nuevo Rumbo

La declaración de Cousins, que resonó en el panorama de la NBA, fue categórica al afirmar: "Estoy bastante seguro de que la directiva está conversando sobre... cerrar esta puerta de cara al futuro."

Este rumor surge en un contexto de frustración acumulada en Philadelphia. A pesar de haber invertido recursos y capital en torno a Embiid, incluyendo la firma de contratos máximos y la adquisición de Paul George, la franquicia no ha logrado superar la barrera de las semifinales de la Conferencia Este.

Las principales preocupaciones que alimentan estos rumores en la gerencia, liderada por el Presidente de Operaciones Daryl Morey, son:

Historial de Lesiones: Embiid ha enfrentado múltiples problemas físicos a lo largo de su carrera, especialmente en momentos cruciales de Playoffs (conmociones, fracturas orbitales y recurrentes lesiones de rodilla), lo que pone en duda su durabilidad.

Fracaso en Playoffs : La incapacidad del equipo para alcanzar las Finales de Conferencia, sumada a las eliminaciones recurrentes, ha generado un consenso entre analistas y una parte de la afición de que el actual núcleo, con Embiid a la cabeza, ha llegado a su techo competitivo.

Valor Contrato: Embiid está actualmente bajo un contrato súper máximo que lo sitúa como uno de los jugadores mejor pagados de la liga (con un salario de más de $51 millones de dólares para la temporada actual). Este enorme compromiso salarial limita la flexibilidad del equipo para realizar cambios drásticos o para igualar los salarios en un traspaso complejo.

El Valor de Traspaso y los Posibles Destinos

Si bien la idea de traspasar a un jugador que fue nombrado MVP de la liga hace poco más de dos temporadas podría parecer inconcebible, la gerencia de los Sixers estaría obligada a sopesar si el valor que Embiid representa a futuro, dada su edad y su historial de lesiones, justifica seguir atado a la estructura actual.

Un posible traspaso por Embiid, una de las figuras más dominantes de la NBA, exigiría una compensación monumental que incluiría una combinación de jóvenes talentos de alto potencial, múltiples selecciones de primera ronda del Draft, y posiblemente, la absorción de otros contratos significativos para cuadrar el impacto salarial.