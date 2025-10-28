Integrante de RBD anuncia que está en la dulce espera

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo integrante llega a la agrupación RBD y no es precisamente para otra gira de reencuentro. En esta oportunidad, una de sus cantantes está en la dulce espera de otro bebé, quien llega para complementar su familia.

Se trata de Dulce María, quien reveló el lunes 27 de octubre que está a la espera de su segundo bebé, junto al cineasta y músico Paco Álvarez, y lo ha hecho con una mezcla de emoción y complicidad que dejó a sus fans encantados.

La tierna publicación de la RBD

En exclusiva junto a la revista Marie Claire, la intérprete de “No Pares” anunció: “En la dulce espera”, mientras mostraba su abultado vientre que demuestra que, su estado de gestación es avanzado.

De inmediato, el post se llenó de comentarios de felicitación, aplausos virtuales y muchas expectativas por conocer los detalles. Según informó la revista que dio la noticia, la cantante “está esperando bebé… ¡y no podemos con la emoción!”.

La cantante confesó que la noticia fue una sorpresa total. Durante un viaje empezó a sentir algunos malestares que la hicieron hacerse una prueba al regresar a México, y el resultado fue la gran revelación.

Ella misma dijo que “este bebé viene a completar mi familia” y admitió que aunque su carrera sigue viva, ahora su prioridad es ella, su cuerpo y su hogar.

Una etapa delicada

Con 39 años de edad, Dulce María ha señalado que este segundo embarazo la motiva a escuchar su cuerpo, priorizar el descanso, comer bien e hidratarse como nunca antes.

“Estoy creando vida dentro de mí”, declaró, dejando entrever que el ritmo acelerado habitual de grabaciones y giras quedará temporalmente en pausa.

Además, la artista explicó que aunque sigue componiendo, produciendo y trabajando, esta vez decidieron darle al embarazo el espacio y la tranquilidad que merece, por lo que hará un retiro de algunas actividades “hasta que la bebé o el bebé esté más fuerte”, dijo con una risa cómplice.

Dulce María y Paco Álvarez se conocieron en 2016 durante la grabación del video musical “No sé llorar”, y confirmaron su relación en 2017. En 2019 celebraron una íntima boda en Tequesquitengo, Morelos, y para diciembre de 2020 dieron la bienvenida a su hija, María Paula.