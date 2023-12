¡Terminó la Rebelde Manía! Así fue el último concierto de la gira de RBD en México (+Video)

El pasado 25 de agosto de este año, la banda mexicana RBD, integrada por Dulce María, Christopher Uckermann, Anahí, Maite Perroni y Christian Chávez, inició el "Soy Rebelde Tour", una gira que significó su regreso a los escenarios tras 15 años de ausencia, cuando se separaron y decidieron tomar caminos diferentes llevando a cuestas un importante éxito que les dejó la telenovela creada por Pedro Damián.

El pasado 21 de diciembre, los artistas llegaron al Estadio Azteca de la Ciudad de México, para ponerla punto y final a casi cuatro intensos meses de presentaciones por Estados Unidos, Brasil, Colombia y por supuesto, su país natal. Frente a más de 80 mil de personas, ofrecieron un emotivo discurso de despedida que terminó con las lágrimas, mientras agradecían a todos por su apoyo.

Con el característico uniforme que marcó su etapa en los años 2000, al final del show se escucharon las palabras de cada uno: “Hace 15 años que debimos despedirnos aquí en este estadio, pero hoy es el último concierto, aquí en nuestro país y estamos llenos de emociones, impresionados de ver este lugar lleno de tanto amor, gracias por mantener vivo a RBD”, dijo Dulce María.

Por su parte, Perroni no quiso atrás y conmovida dijo: “No hay palabras que alcancen para agradecer, cuando platicamos esto hace un año, no nos lo imaginábamos, gracias por darle sentido a este sueño, que nos dimos cuenta que también era nuestro, RBD son ustedes, no nosotros”. Mientras que Christopher añadió: “Ver esto es algo muy especial para nuestros corazones, quiero que levantemos las manos y enviamos energía colectiva para parar las guerras estamos hartos de derramar sangre; esta canción la quiero dedicar a todos los que ya no están con nosotros”, dijo antes de continuar con “Inalcanzable”.

Anahí, la eterna Mía Colucci, llevaba una camisa que decía "Una última y nos vamos", y con la voz entrecortada se dirigió al público: “Buenas noches México, esto es un sueño hecho realidad, esta noche está llena de sentimientos, y melancolía, gracias infinitas, buenas noches Estadio Azteca”.

Chávez, quien destacó en toda la gira con sus polémicos vestuarios, dio una extensa alocución: “Tú qué has estado sin amor, tú qué has caído en un hoyo y piensas que no te vas a levantar, mírate, mírame, siempre te puedes levantar, si pelear por mi libertad me hace puto, soy puto porque lucho por lo que soy y lo que creo y seguiré luchando por la verdad, porque soy mariposa y vuelo”, al finalizar, rompió su camisa y en la que tenía debajo se leía "puto".

Se desconoce si el grupo continuará su gira el próximo año, pues, varios países de Latinoamérica se quedaron por fuera como Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, entre otros, donde existe una importante fanaticada rebelde. También se comenta que harán un álbum juntos, aunque todo queda en rumores, los seguidores se encuentran ligando los dedos para que se así y poder disfrutar de mucha más música RBD.