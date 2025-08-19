MLB: Vladimir Guerrero Jr prende el lanzallamas rumbo a octubre

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr se está cargando a Azulejos de Toronto en este tramo final del 2025. El dominicano está consolidándose como el pelotero más importante del equipo de cara a jugar en octubre. Sus últimos 12 juegos son tan brutales, que literalmente prendió un lanzallamas ofensivo.

Guerrero Jr en sus últimos 12 juegos está registrando número sensacionales, a tal punto de guiar a su equipo a tener marca de 7-5. El dominicano está encendido con promedio de .391, prendió el lanzallamas y parece que no hay quien lo detenga de cara a clasificar a playoffs.

Vladimir está bateando .391 sí, pero su rendimiento lo podemos notar en el resto de las estadísticas también son sobrenaturales para los últimos 12 juegos: 46 turnos, 10 anotadas, 18 hits, 6 dobles, 5 jonrones, 11 impulsadas, 2 boletos, 10 ponches, .429 OBP, .848 SLG, 1.276 OPS.

¿Puede Azulejos de Toronto ser candidato a la Serie Mundial en 2025?

Azulejos de Toronto lidera la División Este de Liga Americana durante esta temporada 2025 de Grandes Ligas. El equipo de la mano de Vladimir Guerrero Jr tiene marca de 42-21 en casa, 34-29 ante rivales de .500. Pese a caer de visita 31-32, el equipo se ve sólido para alcanzar la postemporada.

Toronto domina el circuito de Interligas con marca de 24-13, venciendo series contra: Cachorros, Rockies, Padres, Gigantes, Cardenales y Nacionales. Pese a caer contra Mets, Dodgers y Phillies, el equipo tiene lo necesario a nivel de pitcheo y bateo para disputar la Serie Mundial.

Calendario de Azulejos de Toronto antes de la postemporada

Azulejos de Toronto le restan 36 juegos de Grandes Ligas: 18 como local y 19 como visitante. Las últimas 6 series serán contra rivales de Liga Americana, claves para asegurar el título divisional.