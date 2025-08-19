MLB: Dave Roberts carga contra Teoscar Hernández por su defensa (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano de los Dodgers de Los Ángeles, Teoscar Hernández, no está teniendo una de sus mejores temporadas defensivamente hablando. Aunque los números reflejen lo contrario con un .990 de porcentaje de fildeo esta campaña.

Este lunes, el jardinero cometió un pecado en la novena entrada que terminó con la carrera de la victoria para el equipo contrario: Rockies de Colorado; lo que significó también un reclamo parte del mánager californiano, Dave Roberts.

Roberts pide mejorar

Luego del encuentro, el timonel de Dodgers pidió al jugador mejorar defensivamente. “No hay forma de expresarlo. Sé que hay esfuerzo, no es falta de esfuerzo. Pero la cuestión es que tenemos que mejorar. Lo hacemos” dijo después del partido, según Fabian Ardaya de The Athletic.

Hernández se excusa

No obstante, Hernández habló sobre su incapacidad para realizar la jugada que cambiara el juego después de la derrota.

“El campo es muy grande. Estaba muy lejos e intenté hacer una jugada. No lo hice, y por desgracia, se me salió del guante. Estas cosas pasan. Solo tengo que lavarme y seguir adelante”, dijo, según Dodger Blue.

Hernández, quien firmó un contrato de tres años por 66 millones de dólares para regresar a los Dodgers en enero, ha sido uno de los peores jardineros defensivos del béisbol por segunda temporada consecutiva, según el valor de carreras de fildeo de Baseball Savant.