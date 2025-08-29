Farándula

Muere de manera drástica reina de belleza en un accidente

La jovencita estaba encaminada en su carrera como modelo, sin embargo, debido a un percance en la vía falleció

Por Kleimar Reina
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 08:15 pm
Muere de manera drástica reina de belleza en un accidente
Conmoción en el mundo del modelaje por la drástica muerte de la reina de belleza Alondra Hernández, de 20 años, quien murió en un accidente mientras conducía su motocicleta.

Fue pasada la noche del miércoles de 27 de agosto, cuando la jovencita guatemalteca al parecer tuvo un percance en la vía por la autopista San Marcos-Quetzaltenango en Guatemala.

La modelo habría sido trasladada al Hospital de Coatepeque con heridas graves debido al accidente, sin embargo, su estado empeoró y unas horas después falleció a raíz de sus fuertes lesiones.

Autoridades guardan silencio

Hasta el momento, las autoridades pertinentes no han hecho una declaración pública de cómo sucedió el accidente de Alondra Hernández, generando inquietud en la comunidad.

Sin embargo, usuarios en redes sociales afirman que la autopista donde ocurrió es conocida por ser una zona donde pasan muchos percances y hay mucha inseguridad.

Despida a la reina

“Lamenta profundamente la partida de Alondra Marianela Hernández Pérez ‘Señorita La Blanca 2023’, quien fue la representante de ‘La Tierra del Oro Verde’ el municipio de La Blanca en Reina Departamental de San Marcos 2024. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su madre y hermanos hasta Chiquirrines en La Blanca, San Marcos”, se lee en la publicación de Reina Departamental San Marcos.

 

Jueves 28 de Agosto de 2025
