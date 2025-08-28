Inscripciones para el 4 de septiembre se realizaron sin asignaciones de jinetes en este hipódromo

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de ayer se dio a conocer el conflicto laboral que existe en el hipódromo de Remington Park, ubicado en Oklahoma, en especial aquellos que hacen vida todas las semanas en ese recinto. Jinetes iniciaron un boicot para no firmar montas para la noche del 4 de septiembre para un grupo de nueve carrera, debido a una disputa en curso sobre las tarifas de las montas entre el Gremio de Jinetes y la Asociación de Carreras de Pura Sangre de Oklahoma.

Jinetes solicitan aumento de montas perdedoras

En medio de un conflicto entre los jinetes de pura sangre de Oklahoma y la Asociación de Carreras de Pura Sangre de Oklahoma sobre las tarifas mínimas de las montas, el sorteo de inscripciones para la carrera del 4 de septiembre en Remington Park se realizó el 27 de agosto sin que ningún jinete figurara en la lista de participantes.

Equibase

Según un comunicado del 27 de agosto del Jockeys' Guild, los jinetes de pura sangre que montan en Oklahoma actualmente lo hacen por una tarifa mínima de $75, que se adoptó en 2010.

En aquel entonces, esa era una tarifa de monta justa y razonable. Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde entonces, incluyendo el aumento del costo de vida, así como otros costos que se aplican a los jinetes de pura sangre de Oklahoma, escribió el Gremio de Jinetes en su comunicado.

Sin embargo, para el 26 de agosto, la TRAO publicó en su sitio web que no había logrado llegar a un acuerdo con el Gremio de Jockeys, compartiendo lo que la organización describió como su propuesta, la cual calificó de "justa y acorde con las de las regiones vecinas".

Según la propuesta publicada, las cuotas por la pérdida de monturas oscilaban entre un mínimo de $90 para carreras con premios inferiores a $25,000 y un aumento de $120 en carreras con premios superiores a $100,000. Los jockeys seguirían recibiendo el 10% de los premios por victorias y el 5% de las ganancias de los segundos y terceros lugares.

Por todas estas razones, los jinetes de pura sangre de Oklahoma consideran justo y razonable que se les conceda el aumento a un mínimo de $110 por montura. Simplemente solicitan que se les proporcione la misma escala que se ha aprobado para los jinetes de caballos cuarto de milla de Oklahoma.