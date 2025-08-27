Jinetes tienen 15 años sin aumento en este hipódromo

Suscríbete a nuestros canales

A nivel global, la industria deportiva ha enfrentado de manera constante diversos problemas relacionados con los contratos laborales y acuerdos entre los distintos actores involucrados. La hípica, como una rama especializada dentro de los deportes ecuestres, no está exenta de estas dificultades contractuales. En este contexto, la tarde del miércoles 27 de agosto, la cuenta oficial “X” del Sindicato de Jinetes en Estados Unidos emitió un comunicado público en el que denunciaba la falta de pago a sus miembros, evidenciando así una problemática que afecta directamente a los profesionales que participan en esta disciplina deportiva. Este tipo de situaciones pone en relieve los desafíos económicos y legales que enfrentan los jinetes, quienes dependen de un cumplimiento adecuado de sus contratos para garantizar su estabilidad laboral y desarrollo dentro del deporte.

Jinetes 15 años no cobran en Oklahoma

La carta emitida por el Sindicato de Jinetes “Jockey’s Guild” indica que los jinetes que hacen campaña en Oklahoma están actualmente montando por una tarifa de montaje mínima de 75$, que fue adoptada en 2010. En ese momento, esa era una tarifa de montaje justa y razonable. Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde entonces, incluido el aumento del costo de vida, así como otros costos que se están evaluando a los Jockeys de Sangre Pura de Oklahoma.

Thoroughbred Racing Association of Oklahoma (TRAO) publicó en su página de Facebook "desafortunadamente, no pudimos llegar a un acuerdo con el Jockeys' Guild". En esta publicación se incluyó la escala que TRAO había propuesto el 26 de agosto de un mínimo de $90 y la escala más reciente que los Oklahoma Thoroughbred Jockeys han solicitado de un mínimo de 110 $. Las escalas de los estados de Luisiana y Texas, así como Oaklawn Park y Finger Lakes en Nueva York, también se incluyeron en la publicación. El Gremio ha estado y continúa en conversaciones en curso sobre los aumentos en varias jurisdicciones de todo el país, incluidas las mencionadas.

Sin embargo, había muchos hechos que TRAO no incluyó, incluidas las diferentes circunstancias en las jurisdicciones a las que se hace referencia en su puesto. En primer lugar, los jockeys de pura sangre de Oklahoma no han recibido un aumento en 15 años y han estado intentando llegar a un acuerdo para un aumento desde 2021. Durante ese tiempo, el Gremio, bajo la dirección de los jinetes, continuó actuando de buena fe y proporcionando propuestas razonables a TRAO. La respuesta de TRAO fue que "no estaba dispuesto a tomar medidas" hasta finales de abril de este año. En ese momento, TRAO envió una contrapropuesta que preveía un aumento nominal de 5 dólares y también incluía un incentivo de cuarto lugar que el Gremio había proporcionado en una de las propuestas anteriores.

Si bien reconocemos que el costo de las carreras ha aumentado para los propietarios y jinetes, también ha aumentado para los jinetes. A partir de este año, a los jinetes de pura sangre que montan en Will Rogers Downs se les evaluó una tarifa para HISA de 2,76 dólares por montura y los que cabalgan en Remington Park pagan 5,76 dólares por montura. Hasta donde sabemos, Oklahoma es la única jurisdicción en la que a los jinetes se les están evaluando estas tarifas directamente.

Después de que los jinetes paguen a sus agentes, valets, cuotas de HISA y cuotas de membresía del gremio, los jockeys de pura sangre de Oklahoma se llevan a casa aproximadamente 40 dólares. Las tarifas actuales de la montura de jinetes no son suficientes para permitir que los jinetes, aquellos que están arriesgando sus vidas, se ganen la vida de forma justa para ellos y sus familias.

La declaración de TRAO tampoco incluyó el hecho de que la propuesta en nombre de los Jockeys de Pura Sangre de Oklahoma es la misma escala que se paga actualmente a los Jockeys de Caballos Quarter de Oklahoma según lo previsto en la Directiva de la Comisión de Carreras de Caballos de Oklahoma, 2025-D-1, OAC 325:25-1-30, Jockey Mount Fees.

También debe tenerse en cuenta que a partir de 2023, según la opinión de la Comisión de Carreras de Caballos de Oklahoma, a los jockeys de Oklahoma ya no se les pagará por los incentivos de Oklahoma Bred que se incluyen en las bolsas. Además, en las jurisdicciones a las que se hace referencia en la publicación de TRAO, así como en muchas otras, a los jinetes se les paga con los incentivos criados por el estado que se incluyen en las bolsas y en las ganancias de los caballos.

Por todas estas razones, los jockeys de pura sangre de Oklahoma creen que es justo y razonable que se les permita el aumento a un mínimo de 110 dólares por montura. Simplemente están pidiendo que se les proporcione la misma escala que ha sido aprobada para los Oklahoma Quarter Horse Jockeys.

Se reconoce que los jinetes son contratistas independientes y los jockeys son libres de negociar sus propios términos por cada caballo que montan. Sin embargo, en el pasado, el Jockeys' Guild, en nombre de los Oklahoma Jockeys, y las respectivas organizaciones de jinetes han acordado un montaje mínimo. Los Jockeys de Pura Sangre de Oklahoma esperan que se pueda llegar a un acuerdo con TRAO.

Las negociaciones con respecto a las tarifas mínimas de montaje son entre Jockeys' Guild, en nombre de los Oklahoma Thoroughbred Jockeys, y TRAO, y no incluyen Remington Park. El Gremio tiene una larga relación de trabajo con Remington Park y espera continuar haciéndolo en el futuro.