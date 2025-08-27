Entrenador logra una marca histórica tras ganar el Canadian Derby

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Century Mile, ubicado en Alberta, Canadá, celebró una jornada de 12 competencias en la cual incluyó la edición 96 del Canadian Derby (G3), con un valor de $200.000 en distancia de 2.000 metros en pista de arena, la cual atrajo a un grupo importante de nueve tres añeros, que dieron colorido a esta tradicional carrera en Canadá, en la cual Take Charge Tom, se aló con el triunfo.

Take Charge Tom fue el ganador del Canadian Derby (G3)

La novena carrera del sábado fue reservada para el Canadian Derby (G3) en distancia de 2.000 metros en pista de arena, donde el vencedor fue Take Charge Tom, presentado por el entrenador Robertino Diodoro, quien entró al círculo de ganadores por quinta vez en ste vento, que marca un récord histórico en el hipódromo Century Mile.

Take Charge Tom, contó con la monta del jockey Rasheed Hughes quien lució sus mejores cualidades y colocar una ventaja por media docena de cuerpos sin moverse de la barandilla ni un instante, sobre Accidental Genius, adquirido en BC exclusivamente para el Derby, remontó desde el último puesto para terminar segundo. Attack fue tercero y Pioneer Storm King se mantuvo firme en el cuarto puesto, a pesar de tener que defenderse de una ventaja muy disputada. El tiempo de la prueba fue de 2:03.99 para 2.000 metros con parciales de:23.17, :47.38, 1:11.93 y 1:37.87, todos para el vencedor.

Fue la sexta victoria de Take Charge Tom en nueve largadas de su carrera, con una producción de $334.724 para la conexión de Randy Howg. Este hijo de Tom’s D’Eta, también ganó el Manitoba Derby Trial, el Lost in the Fog Juvenile stakes en Turf Paradise en Phoenix, el Riley Allison y el Mine That Bird stakes en Sunland Park en Nuevo México y quedó en un buen tercer lugar en el Texas Derby de $300,000 en Lonestar.

Take Charge Tom, le otorgó el quinto Derby a su entrenador Robertino Diodoro, previamente lo ganó en el 2013 con Broadway Empire, el Derby de 2014 con Edison, el Derby de 2018 con Sky Promise en 2018 y la edición de 2022 con Great Escape.