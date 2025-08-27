La emoción continua este fin de semana para la Breeders' Cup

Suscríbete a nuestros canales

Un total de siete carreras clasificatorias formarán parte de la prestigiosa serie "Win and You’re In" (Gana y estás dentro) de la Breeders' Cup Challenge en Estados Unidos. De estas, tres se disputarán en el histórico hipódromo de Saratoga, otras tres en el renombrado Del Mar y una más en Kentucky Downs.

Breeders' Cup tendrá siete clasificatorias

En estas competencias, los mejores purasangres del país lucharán por asegurar un lugar gratuito en la gatera de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2025, que se llevará a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Del Mar, California.

Esta serie es clave para los propietarios y entrenadores que buscan garantizar la participación de sus caballos en uno de los eventos más importantes del calendario hípico mundial, donde se reúnen los mejores ejemplares para competir por premios millonarios y prestigio internacional.

Saratoga tendrá la oportunidad de regalar cuatro plazas

Este sábado se llevarán a cabo dos de las tres carreras clasificatorias, de las cuales tres tendrán lugar en el hipódromo de Saratoga. El The Flower Bowl (G2), con una bolsa de $500.000 en 2.200 metros en pista de grama, está previsto como la décima carrera dentro de un programa total de trece eventos. Esta prueba ofrece un puesto para la Breeders' Cup Filly & Mare Turf.

El The Spinaway (G1) con una bolsa de $300.000 en 1.400 metros en arena, y será la undécima en turno. Esta prueba otorga una plaza para la Breeders' Cup Juvenile Fillies. Mientras que el domingo, se correrá el Jockey Club Gold Cup (G1), que otorga un puesto para la Breeders' Cup Classic.

Del Mar tendrá tres clasificatorias para la Breeders' Cup

El sábado Del Mar, circuito ubicado en California, tendrá tres clasificatorias correspondientes para el Campeonato Mundial Breeders' Cup. Del Mar Handicap (G2), que regale una gatera para la Breeders' Cup Turf. El Green Flash Handicap (G3) para la Breeders' Cup Turf Sprint, y completa la trilogía con la Pacific Classic (G1), que otorga un puesto para la Breeders' Cup Classic.

Y, por último, y no menos importante, el circuito de Kentucky Downs abre sus puertas para un nuevo mitin, donde el sábado albergará el Kentucky Downs Turf Sprint (G2), que regala una plaza para la Breeders' Cup Turf Sprint.