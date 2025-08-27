Hijo de Gun Runner que costó $1.700.000 hará su estreno en este hipódromo

Suscríbete a nuestros canales

Una de las piezas más destacadas y esperadas de la pasada temporada, vendida en las exclusivas ventas selectas de Yearlings organizadas por Fasig-Tipton en Saratoga, Nueva York, en agosto de 2024, hará su debut oficial este fin de semana.

Este estreno genera gran expectativa entre aficionados y expertos, quienes siguen de cerca la evolución de los ejemplares adquiridos en estas prestigiosas subastas. La participación de esta promesa en las competencias podría marcar el inicio de una carrera destacada en el mundo del turf.

Hijo de Gun Runner enfrentará a nueve rivales en Saratoga

Los propietarios de Winchell Thoroughbreds LLC y Resolute Racing manifestaron grandes esperanzas tras adquirir un destacado potro en las ventas de Yearlings de 2024, celebradas en Saratoga. Por un precio de $1.700.000, lograron que el martillo de la subasta bajara por este ejemplar, hijo del renombrado Gun Runner y Lady Godiva, por Unbridled’s Song.

Este potro, que hoy lleva el nombre de Dragones, se perfila como una promesa en el competitivo mundo de las carreras de caballos. La inversión significativa refleja la confianza de sus propietarios en el potencial atlético y el linaje ejemplar del animal, que ahora se prepara para hacer su debut en las pistas, generando gran expectativa entre aficionados y expertos del turf.

Dragones, de dos años saltó al ring de ventas identificado con el HIP 75, que fue consignado por Bluewater Sales, y adquirido por la sociedad Winchell Thoroughbreds LLC y Resolute Racing, tiene siete ejercicios registrado para su estreno, los seis últimos en Saratoga, en el centro de entrenamiento de Oklahoma Training. La jornada del 5 de agosto 2024, fue la tercera pieza de mayor valor el primer día de ventas. Superado por un hijo de Not This Time, de $3.4 millones y una hija de Curlin, con valor de $1.9 millones.

El último de ellos fue 1.000 en 61”1 en pista de arena calificado como el quinto más veloz de nueve registrado. Ante del mismo, realizó una salida del aparato en 1.000 con registro de 58.8 el mejor de doce, para 13 de agosto.

Dragones, fue inscrito para la octava carrera de la jornada del sábado que tendrá una cartelera de 13 competencias, y que marca la última semana del mitin de verano del circuito de Saratoga. El hijo de Gun Runner, enfrentará a nueve rivales, en distancia de 1.400 metros, por un Maiden Special Weight valorada por $100.000. Hora de inicio 3:52 p.m.