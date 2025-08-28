Jinete sexagenario sufre fractura de cuello en este hipódromo

Suscríbete a nuestros canales

A treves de la cuenta “X” del reconocido periodista estadounidense Ray Paulick, se pudo conocer la noticia que el jinete Ronald Dale Allen, Jr., de 61 años, sufrió un aparatoso accidente el pasado lunes por la noche que lo mantiene hospitalizado, pero estable con movilidad en algunas de sus extremidades.

Ronald Dale Allen, Jr se mantiene estable hospitalizado

El incidente sucedió durante la última carrera del día lunes en el hipódromo de Presque Isle Downs, Erie, Pensilvania. El caballo Keep In Touch, perteneciente a Allen y que participaba en la octava carrera, pareció tropezar al entrar en la primera curva y cayó al suelo. Allen pareció ser golpeado por un caballo que venía detrás. Según el historial de Equibase, Keep In Touch abandonó la pista por su cuenta.



De acuerdo con el informe de Paulick, el jinete se rompió las vértebras C4 y C5 del cuello. Para colocarle una placa y promover la fusión de esas vértebras, tuvo que ser operado.

Los médicos no han podido proporcionar un diagnóstico definitivo de Allen a su prometida, Maria Bowersock, porque están esperando que la inflamación alrededor de la médula espinal disminuya. Allen no presenta sensibilidad en el brazo o en la pierna izquierda, por ahora.



"Sí tiene movimiento en el brazo derecho", dijo Bowersock. "Aún no tenemos un pronóstico definitivo, ya que solo llevamos 48 horas. En cuanto pasen de siete a diez días, tendremos un diagnóstico más preciso. Por ahora, no estamos seguros de si volverá a caminar".

Bowersock estaba viendo la carrera en Presque Isle desde Colonial Downs, donde corría con un caballo, y vio a Allen caer. Expresó su sincera gratitud a los amigos y familiares que se ofrecieron para ayudar a cuidar de Allen y a solucionar los problemas logísticos mientras ella regresaba a Pensilvania.

"Quiere agradecer a todos los que se han acercado y pedirles que sigan orando, porque los vamos a necesitar", dijo Bowersock.



Se prevé que Allen continúe en la unidad de cuidados intensivos por dos o tres semanas más, después será llevado a un centro de rehabilitación próximo a Tampa Bay Downs, durante la temporada de invierno.



Allen Jr., hasta la fecha es ganador de 4.086 carreras, 4.174 segundos y 4.013 terceros en 31.141 compromisos con una producción de $53.820.979, que lo ubican en el puesto de todos los tiempos. En la presente temporada a coleccionado 36 primeros con ganancias superiores a los 800 mil dólares. Durante su carrera ha sido ganador de 28 stakes, desde 2000.