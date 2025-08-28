¿Recuerdas a Mary Kate y Ashley?

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 10 de marzo de la temporada ocurrió un hecho milagroso y, aunque no es muy frecuente verlos dentro de la industria hípica, según estudios realizados, estos casos de embarazos gemelares son más comunes en caballos pura sangre y en yeguas que ya han tenido gemelos anteriormente, nacieron las gemelas, que fueron apodas como Mary Kate y Ashley.

Mary Kate y Ashley las gemelas milagrosas

Este fue el caso de las gemelas Mary Kate y Ashley, que tiene cinco meses de su nacimiento, hijas de Kona Kai del semental Oscar Performance, en el presente lucen su mejor performance con un crecimiento adecuado para ser uno de estos casos atípicos, pero muy comunes como se dijo anteriormente.

Las gemelas, disfrutan de su juventud en Mill Ridge Farm, propiedad de Lori Hendrickson, y que para su nacimiento las apodó Mary-Kate y Ashley, y que aún llevan ese bautizo.

Mary Kate, luce la cara blanca que le recubre parte de su belfo y hasta hace un mes dejó en la balanza 265 kilogramos, mientras que Ashley, un poco más pequeña con la cara rayada, dejó 235 kilogramos.

Oscar Performance, hijo de Kitten’s Joy (El Prado) en Devine Actress por Theatrical, a los dos años ganó la Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1) y el Pilgrim S. (G3). A los tres años, ganó el Belmont Derby Invitational S. (G1), el Secretariat S. (G1) y el Pennine Ridge S. (G3).

A los 4 años, se adjudicó el Woodbine Mile S. (G1) y el Poker S. (G3). Todas sus victorias fueron entre Belmont Park y Saratoga, a excepción del Woodbine, que fue en Canadá. La Breeders Cup, que se corrió en Santa Anita, y el Secretariat, en Arlington Park.

Oscar Performance está sindicalizado en el Mill Ridge Farm en Kentucky, y el costo del servicio tiene un valor de $45,000.

Mientras que la madre, Kona Kai es una hija de Palace Malice (Curlin) en Auntgrace por Lion Heart, que corrió ocho veces para una victoria, tres terceros con una producción de $60,917, propiedad de Surfside Stable LLC.