El Nashville Derby Invitational S. aumentó su bolsa a 3.5 millones de dólares

El Nashville Derby, para este año tiene un aumento de bolsa de hasta $1.5 millones reservado para caballos criados en Kentucky, por lo cual la convierte en la carrera de césped más lucrativa de Estados Unidos y más rica en la historia de Kentucky Downs, fuera de la Breeders' Cup.

La bolsa ofrecida la convierte en la carrera más lucrativa que se celebra en un hipódromo, después del Derby de Kentucky de $5 millones, con una bolsa base de $3,5 millones superando a la del Preakness y el Belmont Stakes, que dan $2 millones en premios.

Nashville Derby Invitational Stakes van ejemplares del Kentucky Derby

Cuatro caballos que participaron en el Derby de Kentucky compiten en el Derby de Nashville. Burnham Square, ganador del Blue Grass (G1), y Sandman, ganador del Arkansas Derby (G1), intentan trasladar su rendimiento en tierra al césped. Burnham Square terminó sexto y Sandman séptimo en el Derby de Kentucky.

Por su parte, Test Score, de Amerman Racing, se ha consolidado como uno de los mejores potros de 3 años de Estados Unidos en césped. Entrenado por Graham Motion, Test Score comenzó su primavera con una victoria en el Transylvania (G3) de Keeneland, un buen segundo puesto en el American Turf (G1) de Churchill Downs, una impresionante victoria en el Belmont Derby y, más recientemente, un tercer puesto por medio cuerpo en el Saratoga Derby (G1).

El entrenador James Owen espera que Wimbledon Hawkeye pueda replicar la victoria del año pasado en el Derby de Nashville, con el jinete de Bellum Justum en Kentucky Downs, Frankie Dettori, el legendario jinete europeo que pospuso su retiro anunciado a finales de 2023 para correr en Estados Unidos.

El entrenador Mark Casse confía en que Sandman dependa menos del ritmo en la hierba, lo que le permitirá mostrar el gran impulso final que tuvo en el Derby de Arkansas. Sandman también terminó séptimo en una carrera problemática en el Derby de Kentucky.

Casse también presenta a Tomasello, quien se ganó un lugar garantizado en el Derby de Nashville al ganar el Kentucky Downs Preview Nashville Derby de $250,000 en Ellis Park.

Burnham Square, que llegó en las últimas carreras y quedó sexto en el Derby de Kentucky y quinto en Haskell (G1) de Monmouth Park en su última salida. Tiztastic ganó dos carreras en 10 días en Kentucky Downs el año pasado: una carrera con premio de $250,000 para caballos que participaron en la subasta de yearlings de Keeneland en septiembre de 2023, seguida de una victoria en la Kentucky Downs Juvenile Mile de $1 millón.

Final Gambit, cuarto en el Derby de Kentucky, tuvo su mayor éxito al ganar el Jeff Ruby Steaks (G3) sobre la superficie sintética de Turfway Park. El caballo entrenado por Brad Cox intentará conseguir su primer triunfo en césped tras dos quintos puestos, en el Belmont Derby y el Saratoga Derby en sus dos últimas carreras.

Hill Road, el ganador del Peter Pan (G3) de Nueva York en tierra y más recientemente tercero, superado por Sovereignty en el Jim Dandy (G2), regresa al césped por primera vez desde sus dos primeras largadas el año pasado en Irlanda.

Simulate, segundo en el Secretariat (G2), el miembro del Salón de la Fama Bill Mott y el jinete Júnior Alvarado tienen la oportunidad de arrasar en las dos carreras más lucrativas de Estados Unidos, fuera de la Breeders' Cup. Mott entrenó y Alvarado montó a Sovereignty para obtener victorias en el Derby de Kentucky, el Belmont Stakes y el Travers (G1).