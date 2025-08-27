La inesperada reacción de Donald Trump al compromiso de Taylor Swift

Suscríbete a nuestros canales

El 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce revolucionaron al mundo con la noticia de su compromiso. Junto a románticas fotografías, la pareja confirmó que, están listos para dar un nuevo paso en su relación que inició hace dos años.

“Su profesora de inglés y su profesor de gimnasio se casan”, bromeó la cantante al publicar las fotografías de ese momento especial, en el que su novio se arrodilló para hacerle la tan esperada propuesta y entregarle un anillo valorado en unos 550 mil dólares.

El anuncio llegó a oídos de Donald Trump, presidente estadounidense con el que la artista ha tenido múltiples encontronazos, pero, lejos de hacer malos comentarios, el republicano reaccionó de la mejor manera al compromiso.

Donald Trump y su respuesta al compromiso de Taylor

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, un reporteo no titubeó en pedir la reacción del mandatario, la cual dejó a todos atónitos precisamente por su pública rivalidad con la artista pop.

“Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y ella es una persona fantástica”, afirmó Trump, con una sonrisa que bien podría pasarse por genuina.

Esta no ha sido la única reacción al compromiso de los tórtolos. Lil Wayne detuvo su concierto para dedicarles unas palabras, mientras figuras como Cara Delevingne y Sabrina Carpenter inundaron sus perfiles con emojis y celebraciones.

Rivalidad de Donald Trump y Taylor Swift

Esto difiere un poco de los antecedentes que tienen ambos. Recordemos que, en septiembre de 2024, el político escribió en su red social Truth Social en mayúsculas: “¡ODIO A TAYLOR SWFIT!”, luego que ella respaldó a su rival político en las elecciones.

Solo días antes del compromiso, Trump había asegurado que, la cantante “ya no está de moda” desde su arremetida pública, palabras que fueron ignoradas por la intérprete de “Cruel Summer”, quien parece haber preferido dejar atrás su polémica con Donald.

Por su parte, Swift ha emitido duros juicios en contra del estadounidense. En los MTV VMAs de 2019, criticó a su gobierno por ignorar la petición que hizo en Change.org, considerándola “increíblemente dañina”.

También lo ha denunciado públicamente por supuestamente fomentar el supremacismo blanco y el racismo durante toda su presidencia, señalando que, su liderazgo era ineficaz.