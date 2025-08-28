Hay revancha entre Sierra Leone y Mindframe en la Copa de Oro del Jockey Club (+pronósticos)

Suscríbete a nuestros canales

Un premio de $1 millón y un puesto en la Breeders' Cup Classic están en juego en la Copa de Oro del Jockey Club de Grado 1 en Saratoga el domingo, en el hipódromo de Saratoga. Sierra Leone se convirtió en el favorito entre nueve participantes, justo por delante de Mindframe, quien lo derrotó en su anterior carrera.

La Copa de Oro del Jockey Club de este año incluye seis caballos millonarios. Hay ocho ganadores de stakes de grado, cuatro de ellos con al menos una victoria en Grado 1. En total, los nueve caballos suman 53 victorias y más de $21.8 millones en ganancias profesionales.

Sierra Leone vs Mindframe en la Copa de Oro del Jockey Club

La última vez que Mindframe y Sierra Leone se enfrentaron, Mindframe derrotó al campeón de 2024, macho de 3 años, en el Stephen Foster Stakes de Grado 1 en Churchill Downs.

El Foster fue un avance o carrera preparatoria para Sierra Leona tras su regreso, pero le faltó el ritmo que mostró en el Whitney. Parte de ese ritmo volverá a la Copa de Oro del Jockey Club, junto con otros caballos que han avanzado. Todo esto conspira para convertir a Sierra Leone, sea el ganador más probable de esta carrera, debido a que Brown, inscribió al castrado Contrary Thinking, quien logró con éxito su misión de marcar el ritmo para Sierra Leone en el Whitney.

White Abarrio, junto a sus conexiones prefirieron quedarse en el Este y no viajar a la Pacifico, y la razón que ha tenido dos decepcionantes cuartos puestos en Saratoga, tanto en la Met Mile (G1) como en la Whitney, y buscan mejorar para esta carrera.

Mindframe, entrenado por Todd Pletcher, tiene un récord de 3 de 3 este año, con victorias en la Gulfstream Park Mile (G2), el Churchill Downs Stakes de siete furlongs (G1) y, más recientemente, el Stephen Foster de 1 1/8 millas (G1). En esa carrera del 28 de junio en Churchill, Mindframe contuvo una remontada tardía de Sierra Leone.

En su única participación previa en Saratoga, Mindframe lideró la recta final, pero terminó segundo, detrás de Dornoch, y justo por delante de Sierra Leone en el Belmont Stakes de 2024.

Por su parte, Highland Falls, que fue segundo detrás de Sierra Leone en el Whitney, y aunque vencer tanto a Mindframe como a White Abarrio es una tarea difícil, podría haber algún valor en repetir esa exacta. Entrenado por Brad Cox, el consentido del Godolphin, que ha ganado $1,512,660, quedó noveno en la Breeders' Cup Classic y ganó una carrera de una milla de primera categoría en junio, en el evento Belmont at Aqueduct. Highland Falls, será montado por Luis Sáez.

Luego están los dos primeros clasificados del Suburban (G2), Phileas Fogg y Antiquarian, también está inscrito, Disarm, que llegó tercero en el Whitney, y el vencedor del Charles Town Classic (G2) del viernes pasado, Banishing.

En conclusión, por lo antes expuesto Sierra Leone, contará con la ayuda de su compañero de cuadra, Contrary Thinking, para asegurar un inicio rápido en la Copa de Oro del Jockey Club. Cuando Sierra Leone, encuentra el ritmo adecuado, será difícil de vencer. Aunque otros caballos en la pista han ganado en los 10 furlongs, Mindframe no es uno de ellos. Por lo tanto, Sierra Leone es la mejor opción.