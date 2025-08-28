Familia de Bruce Willis toma difícil decisión tras el deterioro de su salud

Suscríbete a nuestros canales

Emma Heming Willis, esposa del legendario actor Bruce Willis, se sincera con el mundo en una emotiva entrevista televisiva sobre el delicado avance de la demencia frontotemporal que padece su esposo.

Entre lágrimas contenidas, confesó que “su cerebro le está fallando”, mientras que su cuerpo permanece sorprendentemente robusto y activo.

La exmodelo y activista reveló que la comunicación con Bruce cambió por completo: “El lenguaje se le está yendo y hemos tenido que adaptarnos… ahora nos comunicamos de una forma diferente”.

Difíciles decisiones por el bienestar de Bruce Willis

Con el deseo de cuidar mejor a su esposo y preservar la estabilidad emocional de sus hijas, Emma tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: mudarlo a una casa independiente de un solo nivel, equipada con un equipo de cuidado profesional las 24 horas.

A pesar de esto, la vida familiar sigue muy unida: sus hijas Mabel (13) y Evelyn (11) lo visitan para desayunos y cenas, fortaleciendo el vínculo afectivo.

La británica está transformando su experiencia personal en una herramienta de ayuda para otros. En septiembre verá la luz su libro en el que narra con valentía la travesía como cuidadora y madre.

A pesar del dolor, Emma mantiene una visión clara: “Mi esposo aún sigue aquí”, reafirmando que esos breves destellos son una inspiración diaria.

La demencia frontotemporal de Bruce

El diagnóstico de Bruce comenzó con afasia en marzo de 2022, condición que le obligó a retirarse de la actuación. Un año después, los médicos confirmaron lo que Heming ya intuía: demencia frontotemporal.

Este tipo de demencia afecta las áreas frontales y temporales del cerebro, provocando cambios notables en el lenguaje, comportamiento y personalidad.