Hijo de Michael Jackson anuncia que se casará con su novia

El hijo de Michael Jackson, se suma a la lista de comprometidos de este 2025. Prince Jackson y su novia Molly Schirmang se casarán luego de ocho años de relación.

Fue l mismo joven de 28 años, quien compartió la grata noticia a través de una publicación en Instagram, con imágenes del anillo y de ellos muy enamorados. "8 años menos para seguir", fue la descripción que acompañó el post.

Además, agregó todas las vivencias que ha compartido al lado de su amada, haciendo énfasis en anécdotas como graduarse y haber crecido juntos durante mucho tiempo. Y añade: "Estoy emocionado por este próximo capítulo en nuestras vidas mientras seguimos creciendo y creando grandes recuerdos. Los quiero bebés”.

En las postales sellaron su amor con un beso, pero, además, destacó la presencia de su abuela y madre de “El rey del pop”, Katherine Jackson. De igual manera, compartió otras de sus mejores momentos juntos a lo largo de su historia de amor.

Lejos de los reflectores

Prince Jackson y Molly Schirmang estudiaron juntos en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles. Desde siempre, el hijo de Michael Jackson no ha estado involucrado en el medio artística y ha conservado su vida privada lejos de los reflectores.

Un estilo de vida que contrasta con el ajetreo que vivió su padre durante su carrera musical. Del mismo modo, su hermana París Jackson si ha estado en el foco de la atención mediática con cada aparición pública.