Journalism buscará lograr esta hazaña en el Pacific Classic Stakes G1

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 30 de agosto del 2025, se correrá en la décima competencia de la jornada en el hipódromo de Del Mar Racing, una nueva edición de Pacific Classic Stakes G1 de $1.000.000 con la presentación del ganador del Preakness Stakes G1, Journalism.

Journalism busca ser el quinto tresañero en ganar el Pacific Classic Stakes G1

El potro de tres años y ganador del Preakness Stakes G1 y del Haskell Stakes 1, Journalism buscará este sábado ganar su quinta carrera del año y cuarto G1, al competir en el Pacific Classic Stakes G1 de 1 millón de dólares que se disputa en Del Mar Racing que será la décima prueba del programa sabatino.

El presentado por Michael W. McCarthy volverá a contar con la monta del italiano Umberto Rispoli se enfrentará a siete ejemplares más donde sobresalen el ganador del Jim Dandy Stakes G1 y Travers Stakes G1 del 2024, Fierceness.

Otro rival de peso será Nysos con la montan del astro francés y actual Jockey del Año de los Premios Eclipse, Flavien Prat.

El nacido en el Haras chileno con sede en Estados Unidos, Don Alberto Corporation, buscará ser el primer tresañero en ganar el Pacific Classic G1 desde que lo logró en el 2012, Dullaham, en su momento entrenado por Dale Romans y montado por el dominicano Joel Rosario.

Por su parte, en caso de ganar la prueba, sería apenas el quinto potro de tres años en ganar el Pacific Classic Stakes G1, desde que se realiza en 1991 y el primero en casi 15 años. Sería la primera vez que también lo gané su entrenador y su jockey.