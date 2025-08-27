¡Oficial! Journalism contra siete en la Pacific Classic (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Lo que promete ser la carrera del año en la costa del Pacifico con la presencia del ganador del Preakness Stakes (G1) y el Haskell S. (G1), Journalism que saldrá por el puesto de salida seis, estará enfrentando al mejor potro 2024, Fierceness, flamante ganador del Travers S. (G1) la pasada temporada.

Con una bolsa de premios de un millón de dólares y estatus de Grado 1, el Pacific Classic (G1) del 30 de agosto es un evento codiciado, la carrera más prestigiosa de la temporada de verano en Del Mar Thoroughbred Club en Del Mar, California.

Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo la edición 34 de la Pacific Classic (G1) con una bolsa de un millón de dólares en premios a repartir, en distancia de dos mil metros en la pista de arena del hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego California, con la presencia de Journalism, ganador del Preakness Stakes (G) y Haskell Inv. S. (G1).

La mañana del sábado el entrenado de Michael McCarthy, detuvo el reloj en 60 segundos, con el mando de su jinete habitual Umberto Rispoli. El ejercicio clasificado como el 43 más veloz de 94 que lo hicieron en la mañana de ejercicios para la distancia, fue el más largo de sus tres ejercicios en Del Mar este mes y lo hizo en compañía del castrado de 5 años Phosphorescence.

Entre sus fuertes rivales, está el campeón de tres años ganador del Premio Eclipse, Fierceness, que realizó un briseo de 800 metros, donde registró un tiempo de 47.42 segundos, el cuarto más rápido de 94 en esa distancia. En su última carrera, quedó quinto en el Whitney (G1) recorriendo 1.800 metros en la pista principal de Saratoga el 2 de agosto con el entrenador Todd Pletcher, saldrá por el puesto 1 y contará con la monta de John Velázquez.

Luego está Nysos, un hijo de Nyquist, que lucirá la monta de Flavie Prat, para el entrenador Bob Baffert. Este nieto de Bernardini llega con cinco victorias en seis presentaciones. Viene de lograr una estupenda victoria en el San Diego Handicap (G2) el pasado mes de julio en Del Mar. Además, cuenta con un estupendo ejercicio de 58.8 para 1.000 metros calificado como el mejor tercero de 34 para el jueves 21 de agosto.

La nómina la completan Midnight Mamoth con el jinete Armando Ayuso, saldrá por el dos. Ultimate Gamble, por el puesto tres con el nipón Kazushi Kimura. Indispensable, irá por el cinco, con la monta de Paco López. Por el siete saldrá Lure Him In con Edwin González y completa la nómina Tarantino, por el ocho con Edwin Maldonado.

El Pacific Classic es una de las 93 carreras de la Breeders' Cup Challenge Series, que se celebra en 15 países. Otras dos carreras de la Breeders' Cup Challenge se disputarán el 30 de agosto en Del Mar: el Del Mar Handicap, presentado por la Japan Racing Association (G2) y el Green Flash Handicap (G3). El primero clasifica para la Longines Breeders' Cup Turf (G1) y el segundo para la Prevagen Breeders' Cup Turf Sprint (G1).