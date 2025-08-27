Jinete puertorriqueño llega a 1000 triunfos en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el jinete puertorriqueño Emanuel Nieves, conocido en el mundo hípico como "El Nene" y originario de Cagua, Puerto Rico, alcanzó un hito histórico en su carrera al lograr su victoria número 1,000 en competencias oficiales en Estados Unidos.

Este logro se concretó en el prestigioso hipódromo de Louisiana Downs, un escenario reconocido por su exigencia y competitividad. La victoria no solo reafirma la destreza y trayectoria de Nieves como uno de los jinetes más destacados del circuito, sino que también pone en alto el nombre de Puerto Rico, cuna de grandes campeones hípicos que han dejado una huella imborrable en el deporte.

La victoria esperada llegó por intermedio del ejemplar Island Cruiser, que se llevó un Allowance Optional Claiming, valorada por $20,000 en distancia de 1.200 metros en pista de arena. Island Cruiser, con el control de Nieves en sus botas, se mantuvo tercero en la partida, hasta promedias los 600 finales cuando tomó la delantera para no soltarla y dejar un margen de ocho largos sobre Runnun Munnin, que atropelló para conquistar esa posición.

Island Cruiser, es un macho castrado de cuatro años nacido en Kentucky, hijo del semental Catalina Cruiser en la yegua Special Code, por Ghostzapper. Island Cruiser, fue presentado por el entrenador Alexis Claire, para los colores de Really Really Racing LLC. El tiempo de la carrera fue de 70”2 para los seis furlones, luego de emplar parciales de 22”4, 45”2 y 57”3. En la taquilla arrojó un pagó de $5,60 a ganador.

Emanuel Nieves, cumple campaña en los hipódromos de Louisiana Downs, Fair Grounds, Evangeline Downs y Delta Downs, todos ubicados en el estado de Louisiana. Nieves, con su talento y perseverancia, sigue consolidando su legado y sirviendo de inspiración para nuevas generaciones de atletas puertorriqueños.