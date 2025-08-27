Norkys Batista regresa repotenciada con su obra “Orgasmos”

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y modelo venezolana Norkys Batista, una de las figuras más queridas y reconocidas del espectáculo latinoamericano, regresa a las tablas con la obra teatral-musical “Orgasmos”, un montaje que ha marcado un antes y un después en su carrera artística y que, tras más de una década de éxitos en Venezuela y otras ciudades del continente.

Con una trayectoria de casi 25 años en la televisión y el teatro, Norkys se ha consolidado como actriz de carácter en producciones como “Mi gorda bella”, y “Estrambótica Anastasia”.

A su faceta como actriz se suma su rol de empresaria y animadora y recientemente formó parte de “Top Chef VIP 4”, en el que quedó como la décima eliminada.

La obra, escrita por Carlos Castillo, parte de un enfoque fresco y provocador: explicar la historia del orgasmo desde la prehistoria hasta nuestros días, pasando por la revolución sexual, el viagra y hasta la cultura pop de “Sex and the City”.

Con un formato que mezcla comedia, drama, música y baile, Norkys Batista encarna a una terapeuta sexual que guía al público por este recorrido tragicómico. En escena la acompaña el actor Xavier Muñoz, quien aporta ritmo y complicidad a la propuesta.

Fechas y ciudades

Después de conquistar a más de un millón de espectadores a lo largo de los años, Orgasmos regresa más vigente que nunca. El espectáculo ha sido celebrado como divertido, atrevido y educativo, logrando que hombres y mujeres se rían de sí mismos mientras reflexionan sobre tabúes y realidades de la intimidad.

La nueva gira internacional comenzará en Estados Unidos para luego continuar en Venezuela.