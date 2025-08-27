Norkys Batista regresa repotenciada con su obra “Orgasmos”

La actriz y modelo venezolana Norkys Batista, una de las figuras más queridas y reconocidas del espectáculo latinoamericano, regresa a las tablas con la obra teatral-musical “Orgasmos”, un montaje que ha marcado un antes y un después en su carrera artística y que, tras más de una década de éxitos en Venezuela y otras ciudades del continente.
Con una trayectoria de casi 25 años en la televisión y el teatro, Norkys se ha consolidado como actriz de carácter en producciones como “Mi gorda bella”, y “Estrambótica Anastasia”.
A su faceta como actriz se suma su rol de empresaria y animadora y recientemente formó parte de “Top Chef VIP 4”, en el que quedó como la décima eliminada.
La obra, escrita por Carlos Castillo, parte de un enfoque fresco y provocador: explicar la historia del orgasmo desde la prehistoria hasta nuestros días, pasando por la revolución sexual, el viagra y hasta la cultura pop de “Sex and the City”.
Con un formato que mezcla comedia, drama, música y baile, Norkys Batista encarna a una terapeuta sexual que guía al público por este recorrido tragicómico. En escena la acompaña el actor Xavier Muñoz, quien aporta ritmo y complicidad a la propuesta.
Fechas y ciudades
Después de conquistar a más de un millón de espectadores a lo largo de los años, Orgasmos regresa más vigente que nunca. El espectáculo ha sido celebrado como divertido, atrevido y educativo, logrando que hombres y mujeres se rían de sí mismos mientras reflexionan sobre tabúes y realidades de la intimidad.
La nueva gira internacional comenzará en Estados Unidos para luego continuar en Venezuela.
- Lima, Perú – 20 de septiembre
- Orlando, Florida – 26 de septiembre
- Miami, Florida – 27 de septiembre
- Utah - 3 de octubre
- Maracay, Venezuela – 11 de octubre
- Valencia, Venezuela – 18 de octubre
- Bogotá, Colombia – 25 de octubre
- Puerto Ordaz – 1 de noviembre
- Madrid, España – 4 de diciembre
- Barcelona, España – 10 de diciembre
- Porlamar, Venezuela – 3 de enero 2026