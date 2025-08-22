Norkys Batista queda eliminada de "Top Chef VIP"

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este jueves 21 de agosto la actriz, modelo y empresaria venezolana Norkys Batista, quedó eliminada del reality de Telemundo "Top Chef VIP". Una salida bastante fuerte, ya que la criolla era una de las más queridas por el público, por su personalidad y platillos con referencia a su familia.

Fuerte eliminación

La criolla que participó en el Miss Venezuela 1999, le tocó enfrentarse en el duelo de eliminación con Celinee Santos y Nicole Curiel.

Pese a su dedicación, esfuerzo y ganas de hacer un plato de altura, el jurado decidió que no fue el mejor, eliminando a la belleza de 47 años.

Algunos de sus compañeros y la conductora Carmen Villalobos, expresaron bonitas palabras para Norkys.

"Me voy despojándome de muchas cosas que no me estaban gustando. Le deseo lo mejor del mundo a Matias Sebastián Ochoa. Gracias a ustedes por estar y así era que me quería despedir de "Top Chef VIP", dijo la artista al abandonar los fogones.

Problema

Durante la salida Paco Pizaña, uno de los participantes, tildó a la venezolana de "arpía", por conflictos que habían sostenido en episodios anteriores.

El modelo y actor fue claro y contundente al decir que Norkys no había dejado nada positivo en los participantes, y por eso ninguno lloraba a su despedida.

Venezuela se queda sin representación en la competencia de cocina que realiza Telemundo, ya que hace semanas también fue eliminada Karina "La Voz", quien hizo equipo con Batista en varios retos.