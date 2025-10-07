Champions Femenina: Juventus vs Benfica, ¿Quién ganará el duelo inédito?

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League Femenina presenta un intrigante enfrentamiento entre la Juventus de Turín y el Benfica. Este partido genera gran expectación al enfrentar a dos equipos con ambiciones europeas que aún no tienen un historial directo previo, lo que añade un elemento de imprevisibilidad al análisis.

La Juventus, que jugará en casa, llega tras un empate sin goles en la Serie A Femenina. El equipo italiano ha mostrado consistencia ofensiva en sus últimos diez partidos, promediando 1.8 goles por encuentro y destacando con una media de 2 goles por partido cuando juega en su campo. Su solidez defensiva también es notable, encajando un promedio de solo 0.8 goles por encuentro. Este será el primer partido oficial de la temporada en su estadio, y las jugadoras buscarán capitalizar el apoyo local.

Por otro lado, el Benfica llega al encuentro con una racha positiva en el Campeonato Nacional Femenino. El equipo portugués presenta un poder ofensivo superior, con un promedio de 2.7 goles marcados en sus últimos diez partidos oficiales, y 2.2 goles cuando actúa como visitante. Al igual que la Juventus, su defensa ha sido efectiva, manteniendo un promedio de 0.8 goles recibidos. El equipo buscará manejar la presión de las gradas para demostrar su potencial en Europa.

El encuentro se presenta como un choque de estilos y ambiciones. Con la ventaja de jugar en casa y un balance positivo en sus resultados recientes, la Juventus parte con una ligera ventaja. Sin embargo, el poder ofensivo del Benfica sugiere que el partido será dinámico y podría tener un alto número de goles.

Jugada recomendada por MeridianoBet: Más de 2.5 goles en total

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González