Bono Único Familiar en Venezuela: Conozca la fecha límite de pago en este mes de octubre

Jessica Molero Gómez
Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 07:43 pm
Bono Único Familiar
Foto: Cortesía
En este mes, miles de familias venezolanas comenzaron a recibir el Bono Único Familiar, un subsidio entregado a través del Sistema Patria, el cual está dirigido a la población más vulnerable, especialmente en hogares con mayores vulnerabilidades económicas.

Fechas clave para el cobro del bono

Según la plataforma Bonos Social, el Bono Único Familiar estará disponible del 3 al 8 de octubre de 2025. Por ende, los beneficiarios deben asegurarse de aceptar los fondos durante este periodo para garantizar la recepción del pago sin contratiempos, mantenerse atentos a las notificaciones oficiales es fundamental para evitar retrasos o problemas en la acreditación.

Monto del subsidio y programas integrados

El bono tiene un valor de 2.700 bolívares, aproximadamente 14,74 dólares según la tasa del BCV. Este pago unifica distintos programas de protección social como:

  • Hogares de la Patria
  • Parto Humanizado
  • Lactancia Materna
  • José Gregorio Hernández
  • Economía Familiar
  • 100% Escolaridad

Cómo acceder al bono mediante el Sistema Patria

Los beneficiarios reciben la notificación por mensaje de texto al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero. Para cobrar el bono, deben ingresar a su monedero digital y aceptar los fondos depositados, dicha modalidad asegura que los pagos se realicen de forma segura y rápida, sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

El Gobierno ha dispuesto que los bonos se distribuyan de manera gradual y directa, garantizando que los fondos lleguen únicamente a los hogares de los beneficiarios.

Lunes 06 de Octubre de 2025
