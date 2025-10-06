VeMonedero: La clave que garantiza el pago de los bonos del Sistema Patria durante octubre

Suscríbete a nuestros canales

En este mes de octubre, los bonos del Sistema Patria se activan como un apoyo económico fundamental para millones de venezolanos. Es por ello que para acceder a los beneficios, es imprescindible estar registrado en la plataforma Patria, lo que garantiza que los fondos sean recibidos de manera digital y segura.

El VeMonedero se consolida como la herramienta oficial para consultar y gestionar los bonos. Los usuarios reciben notificaciones por mensaje de texto desde los números 3532 o 67373, y deben ingresar a la aplicación para aceptar los fondos y confirmar los montos acreditados, dicha funcionalidad agiliza el proceso y evita desplazamientos innecesarios.

Verificación de los pagos a través de VeMonedero

A través del VeMonedero, los beneficiarios pueden revisar detalles como el monto depositado, la fecha de acreditación y el tipo de subsidio. La interfaz sencilla permite que los ciudadanos verifiquen que los bonos hayan sido correctamente acreditados, favoreciendo especialmente a quienes residen en zonas rurales o de difícil acceso.

Bonos programados para octubre

Durante el mes, se activarán varios bonos para distintos grupos poblacionales:

Ingreso Contra la Guerra Económica: funcionarios, jubilados, pensionados del IVSS y beneficiarios de Amor Mayor.

Chamba Juvenil: jóvenes entre 18 y 35 años integrados en programas de empleo social.

Bono Somos Venezuela: brigadistas del país.

Cultores Populares: artistas y representantes culturales venezolanos.

Otros subsidios disponibles

Bono Cuadrantes de Paz: miembros de cuerpos de seguridad y rescate.

Buen Pastor: comunidad cristiana activa en Venezuela.

100% Amor Mayor: personas de la tercera edad sin pensión del IVSS.

Bono Robert Serra: jóvenes emprendedores o trabajadores en empresas estatales.