Hombre detenido en Miami por amenazas contra venezolanos (+Detalles)

Recientemente, un hombre fue detenido en un local de alimentos en Miami tras sacar un arma y expresar comentarios anti-venezolanos. En este sentido, los agentes estaban en la búsqueda del sujeto desde el fin de semana pasado, cuando ocurrió el hecho violento. La información fue difundida por el Departamento de Policía de Miami.

Identificado como Gonzalo González, de 59 años, se aproximó a una tienda para comprar un vapeador y de pronto, sacó una pistola de un bolso. El trabajador del lugar aseguró que se trataba de una “Glock” y su compañero se protegió detrás del mostrador. De igual modo, la situación quedó registrada en el video de vigilancia y fue corroborada por el relato de los testigos.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el implicado desalojó rápidamente la tienda y se dirigió hacia el norte por la segunda avenida del noroeste. Poco después, fue emitida una alerta de búsqueda y los oficiales lograron dar con el paradero de González.

Dentro de las pertenencias fueron halladas una pistola negra junto a un bolso que contenía algunas monedas de oro y plata selladas en bolsa de plástico. En sus declaraciones, el hombre señaló “Dios es mi abogado y yo soy hijo del Rey David”.

“Fui puesto en este mundo para matar a venezolanos porque están atacando al mundo y matando a los cubanos”, agregó.

¿Cuáles son los cargos impuestos al hombre?

González enfrenta cargos de posesión ilegal de armas y asalto agravado. De igual modo, se encuentra privado de libertad en el Centro Correccional Turner Guilford Knight y tiene una fianza de 5.000 dólares.

Noticia en desarrollo...