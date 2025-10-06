Pago para docentes en Venezuela: Conozca de cuánto fue el bono de hoy 6-Oct

Suscríbete a nuestros canales

El reciente pago de un bono especial dirigido al personal docente en Venezuela generó expectativa entre los trabajadores del sector educativo, y es que, este incentivo, entregado a través del Sistema Patria, busca reconocer la labor diaria de maestros y profesores que forman parte del sistema público nacional.

Según reportes de usuarios en redes sociales, el monto depositado corresponde al mes de octubre y forma parte de las políticas de apoyo económico implementadas por el Gobierno.

Monto del bono entregado este 6 de octubre a través del Sistema Patria

El beneficio otorgado a los docentes tuvo un monto de 8.950,00 bolívares, cifra que equivale a poco más de 48 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Este pago forma parte de las asignaciones regulares que reciben los trabajadores del sector educativo, entre ellos docentes activos, jubilados y personal administrativo que labora en planteles públicos a nivel nacional.

Quiénes reciben este beneficio económico

De acuerdo con las condiciones del programa, el bono fue depositado directamente en las cuentas del Sistema Patria a los trabajadores del Ministerio de Educación que se encuentran activos y registrados en la plataforma. También fueron incluidos algunos jubilados y personal con cargos administrativos vinculados a la enseñanza, para verificar la asignación, los beneficiarios deben ingresar al portal o a la aplicación móvil Patria.

Para saber si el pago fue realizado, los usuarios deben acceder a la sección de “Monedero” dentro del sistema y revisar los movimientos recientes. En caso de haber sido beneficiado, aparecerá un mensaje con el concepto “Bono Especial Docente” junto con el monto exacto acreditado, dicho proceso también puede consultarse mediante el código *353#, que permite acceder al saldo desde cualquier teléfono móvil.