Despensas gratis hasta el 11 de octubre ¿Dónde realizarán las entregas?

Estas iniciativas tienen como objetivo erradicar el hambre en el estado de Florida  

Por

Meridiano

Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 03:15 pm
Foto: Referencial / Cortesía
Farm Share es el banco más grande alimentos del estado de Florida. Su labor se enfoca en distribuir productos frescos y saludables para las familias en situación de vulnerabilidad, contribuyendo significativamente con la erradicación del hambre, especialmente en los diez condados de Bahía de Tampa.

Del 8 al 11 de octubre, realizarán entregas en diferentes ubicaciones. En este sentido, los interesados podrán acudir en un horario determinado para obtener sus despensas gratis. Para ello, deberá proporcionar información básica, como: nombre y apellido, código postal y número de integrantes de la familia.

Comida gratis en el estado de Florida

Miércoles 8 de octubre

  • 9:00 am | Miami- The City of Miami Francis Suarez

  • 10:00 am | En Miami Gardens-State Representative Felicia Robinson

Jueves 9 de octubre

  • 9:00 am | En Miami Be-Strong International

Viernes 10 de octubre

  • 9:00 am | En Miami-Jessie Trice Community Health System

Sábado 11 de octubre

  • 8:00 am | En Lake Butler

  • 9:00 am | En Miami-Commissioner Kionne McGhee & Christ The King Church.

  • 9:00 am | En Miramar-City of Miramar & Recreation

  • 9:00 am | En Trenton-Gilchrist Prevention

  • 10:00 am | En North Miami-MJD Wellness.

Recomendaciones

  • Recuerde que la atención es por orden de llegada, por lo que se exhorta a presentarse a tempranas horas.

  • Se sugiere tener a la mano una documentación de identificación, para agilizar el proceso.

  • Las jornadas finalizan en el horario previsto o al agotarse la existencia de los alimentos.

  • Para mayor información puede acceder al sitio web de Farm Share, donde precisan los lugares y horarios de distribución de alimentos.

