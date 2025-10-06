Despensas gratis hasta el 11 de octubre ¿Dónde realizarán las entregas?

Suscríbete a nuestros canales

Farm Share es el banco más grande alimentos del estado de Florida. Su labor se enfoca en distribuir productos frescos y saludables para las familias en situación de vulnerabilidad, contribuyendo significativamente con la erradicación del hambre, especialmente en los diez condados de Bahía de Tampa.

Del 8 al 11 de octubre, realizarán entregas en diferentes ubicaciones. En este sentido, los interesados podrán acudir en un horario determinado para obtener sus despensas gratis. Para ello, deberá proporcionar información básica, como: nombre y apellido, código postal y número de integrantes de la familia.

Comida gratis en el estado de Florida

Miércoles 8 de octubre

9:00 am | Miami- The City of Miami Francis Suarez

10:00 am | En Miami Gardens-State Representative Felicia Robinson

Jueves 9 de octubre

9:00 am | En Miami Be-Strong International

Viernes 10 de octubre

9:00 am | En Miami-Jessie Trice Community Health System

Sábado 11 de octubre

8:00 am | En Lake Butler

9:00 am | En Miami-Commissioner Kionne McGhee & Christ The King Church.

9:00 am | En Miramar-City of Miramar & Recreation

9:00 am | En Trenton-Gilchrist Prevention

10:00 am | En North Miami-MJD Wellness.

Recomendaciones