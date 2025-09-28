Servicios

Despensas de alimentos hasta el 4 de octubre ¿Cómo obtenerlas?

Los residentes del estado podrán obtener las despensas de alimentos en determinadas ubicaciones 

Por

Meridiano

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 07:31 pm
Despensas de alimentos hasta el 4 de octubre ¿Cómo obtenerlas?
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Farm Share es una organización de Florida que funciona como el banco de alimentos más grande del estado, distribuyendo alimentos frescos y nutritivos de forma gratuita a las personas en situación de vulnerabilidad o de escasos recursos. Desde el 1 al 4 de octubre, los habitantes podrán recibir despensas de comida en el centro y sur del estado

NOTAS RELACIONADAS

Para obtenerlas, no es necesario cancelar un monto o realizar un registro previo, solo deberá acudir a las ubicaciones establecidas. Al llegar, el personal autorizado le solicitará datos básicos como nombre y apellido, código postal y cantidad de integrantes del núcleo familiar. 

Entregas de alimentos en octubre 

Miércoles 1 de octubre

  • En Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez. A las 9:00 am.

  • En City of Opa-Locka. Desde las 9:30 am.

  • En Miami Marlins & Florida Blue. A las 10:00 am.

  • En Brooksville-You Thrive Florida. A las 10:30 am.

Jueves 2 de octubre

  • En Homestead-Miami Dade County Police NRU South. A partir de las 10:00 am.

Viernes 3 de octubre

  • En Miami-Commissioner Joe Carollo. A las 10:00 am.

  • En Bushnell-You Thrive Florida. Inicia a las 10:30 am.

Sábado 4 de octubre

  • En Homestead-City of Homestead Human Services. Comienza a las 10:00 am.

  • En Miami-South Promo. Desde las 10:00 am.

  • En WPB-Friendship Missionary Baptist Church WPB. Empieza a las 10:00 am.

Recomendaciones

  • Debe acudir a las ubicaciones desde tempranas horas de la mañana, debido a la masiva asistencia de personas.

  • La distribución se efectúa hasta agotarse la existencia de los productos alimenticios.

  • Las entregas son gratuitas y no deberá pagar monto alguno para participar en las jornadas.

  • En algunos casos, será necesario registrarse previamente o solicitar una cita, para garantizar su cupo.

  • Para mayor información puede ingresar directamente en el sitio web de Farm Share.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Shohei Ohtani Rafael Devers
Domingo 28 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios