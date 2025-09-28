Despensas de alimentos hasta el 4 de octubre ¿Cómo obtenerlas?

Suscríbete a nuestros canales

Farm Share es una organización de Florida que funciona como el banco de alimentos más grande del estado, distribuyendo alimentos frescos y nutritivos de forma gratuita a las personas en situación de vulnerabilidad o de escasos recursos. Desde el 1 al 4 de octubre, los habitantes podrán recibir despensas de comida en el centro y sur del estado.

Para obtenerlas, no es necesario cancelar un monto o realizar un registro previo, solo deberá acudir a las ubicaciones establecidas. Al llegar, el personal autorizado le solicitará datos básicos como nombre y apellido, código postal y cantidad de integrantes del núcleo familiar.

Entregas de alimentos en octubre

Miércoles 1 de octubre

En Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez. A las 9:00 am.

En City of Opa-Locka. Desde las 9:30 am.

En Miami Marlins & Florida Blue. A las 10:00 am.

En Brooksville-You Thrive Florida. A las 10:30 am.

Jueves 2 de octubre

En Homestead-Miami Dade County Police NRU South. A partir de las 10:00 am.

Viernes 3 de octubre

En Miami-Commissioner Joe Carollo. A las 10:00 am.

En Bushnell-You Thrive Florida. Inicia a las 10:30 am.

Sábado 4 de octubre

En Homestead-City of Homestead Human Services. Comienza a las 10:00 am.

En Miami-South Promo. Desde las 10:00 am.

En WPB-Friendship Missionary Baptist Church WPB. Empieza a las 10:00 am.

Recomendaciones