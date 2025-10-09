Jerry Rivera renace en la música con “Llegué yo” bajo el sello venezolano (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

En entrevista con Meridiano, el artista puertorriqueño Jerry Rivera dio detalles de “Llegué yo”, su nuevo álbum tras 15 años de ausencia musical. En la conversación, el salsero reveló que, gracias al impulso del venezolano Juan Miguel, decidió regresar con fuerza.

Asimismo, dio detalles sobre sus próximos pasos no solo con este disco sino con otro proyecto que ya tiene adelantado, al igual que un tema que planea sacar con su hijo Moa Rivera.

Jerry Rivera y los Primera

Hace unos días, Servando y Florentino estrenaron el remix de su tema "Lunares", junto al boricua, quien en el año 2023 visitó Caracas, específicamente el barrio Petare para grabar el video oficial que, actualmente cuenta con miles de reproducciones en YouTube.

Su experiencia con los talentos cantantes la describió como "increíble" y agradeció haber colaborado con ellos en este tema y en otro que lanzará en su próximo proyecto discográfico.

Entre tanto, dio un adelanto de su llegada a Venezuela la cual será antes de lo que todos imaginan.

¡Mira la entrevista completa y descubre todo lo que nos contó Jerry Rivera!