Precio del dólar para este martes 7 de octubre según Banco Central de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV) reveló el precio de las divisas estadounidenses que circularán este martes 7 de octubre. En este sentido, el monto será empleado en las transacciones financieras y en los pagos correspondientes en los establecimientos comerciales.

Para el cierre de la jornada de este lunes 6 de octubre, la moneda estadounidense se ubicó en 187,28 bolívares la unidad y el euro se plantó en 219,40 bolívares.

Bancos que intervienen en el menudeo

Las entidades bancarias que informan sobre las operaciones cambiarias en el menudeo son las siguientes:

Banco de Venezuela (BDV)

Banco del Tesoro

Banco Bicentenario

Banco Mercantil

BBVA Provincial

Banesco

Banco Activo

Banco Caroní

Bancamiga

Sofitasa

Bancaribe

Banco Exterior

Banco Nacional de Crédito (BNC)

Banco Fondo Común (BFC)

Banplus

Banco Venezolano de Crédito (BVC)

Banco de la Fuerza Armada Nacional (BANFANB)

Cotización en los diferentes bancos

De acuerdo a información suministrada en la cuenta oficial del Banco Central de Venezuela en la red social Instagram (bcv.org.ve) este lunes 6 de octubre la cotización más alta para la compra de la divisa estadounidense fue la de Banco Mercantil con 187,97 bolívares, y para la venta se fijó Banesco con 191,26 bolívares.

IG: @bcv.org.ve / Cortesía

Ampliación del cono monetario

El pasado 16 de agosto, el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la incorporación de dos nuevos billetes al cono monetario. Se trata del billete de 200 y 500 bolívares, respectivamente. La medida forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo Nacional para garantizar las gestiones financieras y contribuir con la alta demanda del efectivo del país.

Foto: Referencial / Cortesía

Intervención cambiaria

Agosto se consolidó como el tercer mes con mayor intervención cambiaria en el transcurso del año 2023. El lunes 28 de agosto, el sistema bancario del BCV sumó 71 millones de dólares, alcanzando un total de 431 millones de dólares en este período.

IG: @bcv.org.ve / Cortesía

Para el final de la jornada de este lunes 6 de octubre, la intervención cambiaria se consolidó en 217,65 Bs/Euro.

¿Cómo hacer la conversión del dólar en otras monedas?

Para realizar la conversión de las monedas de varios países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana, y Chile) con respecto al dólar, pueden ingresar en el sitio web del Diario 2001online.