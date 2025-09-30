Precio del dólar BCV para este miércoles 1 de octubre según el Banco Central de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este miércoles 1 de octubre. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV ambas monedas tuvieron un cambio al cierre de la jornada del martes 30 de septiembre. El precio del dólar estadounidense se ubicó en Bs 179,43 mientras que el euro se plantó en 210,51 bolívares.

Cotización del dólar en otros bancos

La entidad financiera privada que tuvo la cotización más alta para la compra fue el Banco Exterior con Bs 178,24 y para la venta fue Banesco con 181,46 bolívares.

PIB de Venezuela

Datos difundidos por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su por tal web, en el segundo trimestre del año (abril - junio), el Producto Interno Bruto (PIB) reportó un crecimiento del 6,65% con respecto al segundo trimestre de 2024. En el segundo trimestre, vale destacar los crecimientos de 12,27% en la actividad petrolera y de 4,41% en la actividad no petrolera.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.