INTT: Pasos obligatorios para registrar cambios de color o motor de su vehículo

Cumplir con estos pasos es esencial para mantener la legalidad y seguridad de la unidad dentro del marco normativo venezolano.

Por

Jessica Molero Gómez
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 06:53 pm
Cambie el color o el motor de su vehículo en Venezuela debe notificarlo al INTT
Foto: Cortesía
Todo conductor que cambie el color o el motor de su vehículo en Venezuela debe notificarlo al INTT, ya que no hacerlo convierte el automóvil en ilegal. Este registro protege al propietario ante sanciones administrativas y garantiza que la unidad cumpla con los lineamientos de la Ley de Transporte Terrestre.

El primer paso para legalizar cualquier modificación es someter el vehículo a una experticia de Verificación Legal, dicha inspección certifica que la unidad cumple con las normas y que la modificación es auténtica, ya sea un cambio de motor o de color, antes de actualizar los datos en el sistema del INTT.

Solicitud y registro en línea

Para iniciar el trámite, el propietario debe ingresar al portal oficial del INTT y seleccionar la Planilla Única de Trámite. Luego, en el menú REGISTRO / VEHÍCULOS, debe elegir Cambio de Características, completar la verificación y proceder al pago de la tasa correspondiente. 

Cabe destacar que la constancia de la experticia original es obligatoria para completar el registro.

Documentación requerida

Para formalizar el proceso, el propietario debe contar con los siguientes documentos:

  • Planilla Única de Trámite.
  • Factura del trabajo realizado.
  • Cédula de identidad laminada.
  • Certificado de Registro de Vehículo (Original).
  • Constancia de Experticia de Verificación Legal.
  • Póliza de Responsabilidad Civil.
  • Comprobante de pago de la tasa ante el INTT.

Una vez procesado el trámite, el INTT envía al correo electrónico del propietario el nuevo certificado de registro, reflejando el cambio efectuado. Esto garantiza que el vehículo quede correctamente registrado y cumpla con los estándares legales para circular o realizar cualquier gestión administrativa futura.

Martes 30 de Septiembre de 2025
