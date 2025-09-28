Servicios

Requisitos esenciales que el INTT exige por primera vez para obtener tu licencia

Con esta actualización, el INTT busca agilizar la gestión de licencias y brindar mayor seguridad a los usuarios. 

Jessica Molero Gómez
Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 05:12 pm
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó a los conductores sobre el nuevo esquema para tramitar por primera vez la licencia de conducir, el proceso, que anteriormente resultaba más complejo, ahora se simplifica con la presentación de solo cuatro documentos esenciales. Además, el organismo actualizó el formato del documento y estableció un tiempo de entrega de aproximadamente 15 días hábiles.

Requisitos básicos que pide el INTT por primera vez

Los interesados en obtener su licencia deben cumplir con una serie de recaudos obligatorios que no pueden faltar al momento de realizar la gestión. Estos son:

  • Cédula de identidad vigente y laminada.

  • Certificado médico para conducir.

  • Planilla Única de Trámites (PUT).

  • Prueba de habilidades para el Certificado de Saberes.

El INTT implementó un modelo renovado de licencia que incorpora medidas de control más estrictas para evitar falsificaciones. La institución detalló que el lapso de impresión se mantiene en alrededor de 15 días, tiempo en el que el solicitante recibirá notificaciones electrónicas sobre el avance de su trámite.

Pasos a seguir para solicitar la licencia

El proceso no solo requiere los documentos mencionados, sino también el cumplimiento de un conjunto de acciones que modernizan el trámite. Entre ellos destacan:

  1. Acudir a los operativos especiales del INTT.

  2. Actualizar los datos personales en el sistema de conductores.

  3. Realizar el pago del trámite en la nueva pasarela digital.

  4. Recibir un correo con un código QR para activar la fotografía oficial.

Confirmación y retiro en la oficina correspondiente

Luego de completar las etapas previas, el solicitante debe esperar un correo electrónico con la autorización de retiro. En la oficina, el ciudadano deberá:

  • Firmar el libro de actas del INTT.

  • Presentar el código QR recibido.

  • Retirar la licencia ya activada por el jefe de la oficina.

Este último paso confirma la validez del documento y lo habilita para circular legalmente en todo el país.

Servicios