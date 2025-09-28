Chile 2025: Descubre los bonos y beneficios disponibles para quienes están sin empleo

Suscríbete a nuestros canales

En 2025, el gobierno de Chile continúa ofreciendo programas sociales diseñados para respaldar a la población más vulnerable, especialmente a quienes se encuentran sin empleo. A través de bonos y beneficios, los trabajadores cesantes pueden recibir ayuda económica temporal que les permite cubrir gastos esenciales mientras buscan nuevas oportunidades laborales.

Dichas iniciativas son coordinadas por el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), bajo la gestión del Ejecutivo de Gabriel Boric.

El Seguro de Cesantía es uno de los principales mecanismos de protección para trabajadores que pierden su empleo. Beneficia a quienes tienen contratos regidos por el Código del Trabajo, el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública o trabajan en casas particulares, la afiliación es automática si se cumplen ciertos criterios de edad y antigüedad laboral, garantizando pagos temporales que ayudan a mantener la estabilidad financiera durante la búsqueda de un nuevo empleo.

Subsidio de Cesantía

Para quienes no cumplen los requisitos del Seguro de Cesantía, existe el Subsidio de Cesantía otorgado por el IPS o cajas de compensación. Este subsidio ofrece:

Pagos mensuales por hasta 360 días.

Acceso a asistencia médica gratuita en hospitales y consultorios.

Asignaciones familiares y cobertura de gastos funerarios.

Los beneficiarios deben contar con al menos 12 meses de imposiciones recientes, estar inscritos en el registro de cesantía y haber perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad.

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

El Fondo de Cesantía Solidario complementa los apoyos previos y protege a quienes carecen de recursos suficientes en su cuenta individual del Seguro de Cesantía. Se activa en situaciones como:

Quiebra del empleador o cierre de la empresa.

Término de contrato por plazo definido o conclusión de obra.

Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Otros bonos y beneficios disponibles

El gobierno chileno, a través del IPS, ofrece diversos bonos y beneficios adicionales para aliviar la situación económica de familias y personas vulnerables. Entre los más destacados se encuentran:

Aporte Familiar Permanente (Ex Bono Marzo)

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Bono de Invierno

Subsidio Único Familiar (SUF)

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Aguinaldos para pensionados y beneficios previsionales especiales

Cómo consultar y cobrar los beneficios

Para facilitar el acceso a estos recursos, ChileAtiende ofrece una plataforma digital. Con solo ingresar el RUT y la fecha de nacimiento, los ciudadanos pueden: