Chile: Revisa si eres beneficiario del Bono Logro Escolar y cómo cobrarlo este mes

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Desarrollo Social de Chile habilitó una plataforma web que permite a los estudiantes y sus familias verificar si son beneficiarios del Bono Logro Escolar 2025. La iniciativa forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y busca reconocer el esfuerzo académico de quienes se destacan entre los mejores de su promoción. La consulta puede realizarse ingresando el RUT del alumno o usando la ClaveÚnica.

Uno de los beneficios del bono es que no requiere solicitud adicional, los montos se depositan directamente en la CuentaRUT de BancoEstado del beneficiario asignado, asegurando que el dinero llegue de manera rápida y segura. Este mecanismo evita filas, retrasos y gestiones adicionales por parte de los estudiantes o sus familiares.

Montos según rendimiento académico

El bono se distribuye en dos niveles, según la posición del estudiante dentro del 30 % con mejor desempeño:

Primer 15 % de rendimiento: $82.181 CLP.

Segundo 15 % de rendimiento: $49.310 CLP.

De esta forma, se incentiva la excelencia académica y se reconoce a los estudiantes que destacan dentro de su grupo de egreso.

Requisitos para acceder al beneficio

Para ser elegible al Bono Logro Escolar, los estudiantes deben cumplir ciertas condiciones:

Tener hasta 24 años.

Haber cursado entre 5º básico y 4º medio durante 2024.

Estar dentro del 30 % con mejor rendimiento académico.

Asistir a un colegio reconocido por el Ministerio de Educación.

Pertenecer al 30 % más vulnerable según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.

Fechas clave y disponibilidad

Desde el 12 de septiembre, los estudiantes pueden consultar su elegibilidad en la plataforma oficial. El bono se deposita automáticamente en la CuentaRUT de los beneficiarios familiares, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales, esta medida garantiza que los fondos estén disponibles de forma inmediata para cubrir gastos educativos o imprevistos.