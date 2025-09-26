CORPOELEC despliega jornada integral de atención en esta entidad (+Horario)

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) anunció una jornada integral de atención al usuario, en el estado Apure. De este modo, los usuarios podrán acceder a una amplia gama de servicios que incluyen: pago de facturas, actualización de datos y orientación sobre el proceso del pago en la línea.
Los detalles
La iniciativa se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre, en un horario comprendido entre las 8:00 am y las 2:00 pm. Los interesados podrán asistir a los stands ubicados en:
San Fernando: Urbanización Serafín Cedeño, parroquia San Fernando.
Biruaca: Urbanización Las Mucuritas, parroquia Biruaca.
Achaguas: Avenida Los Centauros, parroquia Achaguas.
Muñoz: Sector El Mamón, calle principal, parroquia Mantecal.
Rómulo Gallegos: Avenida Juan Vicente Torrealba, parroquia Elorza.
Páez: Calle Cedeño, Guasdualito, y Avenida San Camilo.
Mantenimiento en líneas de transmisión
Durante los primeros días de septiembre, Corpoelec ejecutó labores de mantenimiento a las torres de la línea de transmisión Jusepín-Cerro Azul a 115Kv, en el estado Monagas. Además de la reposición de perfiles y soldaduras de equipos para proteger el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) del oriente del país.
Información adicional
Para disfrutar de los beneficios de estas actividades especiales, los usuarios deben acudir a las ubicaciones desde tempranas horas de la mañana, debido a la alta demanda.
Además, Corpoelec exhorta a las personas a tener a la mano su documentación, como el Número de Contrato y su identificación para agilizar el proceso.
Estas convocatorias están destinadas a diferentes comunidades a nivel nacional, para garantizar la atención oportuna.
Los servicios son gratuitos y para participar en las jornadas no deben realizar una inscripción o registro previo.