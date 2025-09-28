Estados Unidos: Nuevos requisitos afectan a inmigrantes que buscan conducir estos vehículos

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Donald Trump ha dado un giro importante en su política de transporte al imponer nuevos requisitos para que inmigrantes puedan conducir camiones y otros vehículos de carga en Estados Unidos. La medida surge luego de que el Departamento de Transporte realizara una auditoría que detectó irregularidades en la emisión de licencias de conducir comerciales (CDL) en varios estados.

El Departamento de Transporte emitió una regla final que establece que, a partir de ahora, los extranjeros deberán presentar más documentos para obtener su licencia. Los requisitos incluyen:

Visa de trabajo válida.

Comprobante de residencia legal.

Verificación obligatoria en el sistema SAVE de USCIS.

Con esto se busca impedir que personas sin autorización migratoria o con antecedentes de conducción peligrosa tengan acceso a vehículos de gran tonelaje.

Eliminación de las licencias “no domiciliadas” en Estados Unidos

Uno de los puntos más polémicos de la medida es la eliminación de las licencias “no domiciliadas”, que habían permitido durante años que inmigrantes sin ciudadanía ni residencia permanente pudieran trabajar como conductores. La disposición obliga a los estados a identificar y revocar licencias emitidas de manera irregular.

El anuncio se produce tras una serie de accidentes graves en los que estuvieron involucrados conductores con licencias otorgadas sin cumplir los requisitos. Entre ellos se destaca un choque en Texas que dejó cinco fallecidos y otro en Florida que ocasionó tres muertes, estos casos fueron citados por el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, para justificar la urgencia de la medida.

El gobierno advirtió que los estados que no adopten las nuevas reglas podrían enfrentar la suspensión de fondos federales para carreteras. California fue uno de los estados señalados por su “indiferencia” en la emisión de licencias, y tiene 30 días para revisar sus procedimientos, auditar los permisos emitidos y anular los que no cumplan con la ley.