EEUU penalizará a quienes viajen con dólares y no hagan este trámite (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos anunció las medidas estrictas que podrían experimentar las personas que viajen con altas sumas de dinero sin realizar una declaración previa. En caso de no cumplir con las legislaciones vigentes pueden ser sancionados o penalizados. Es importante que los viajeros conozca los diferentes instrumentos financieros que conforman la lista establecida por las autoridades.

Foto: Referencial / Cortesía

¡Atención viajeros!

Aunque el gobierno estadounidense no ha establecido un monto máximo de dinero con el que pueden ingresar o salir del país, existen algunas condiciones. Por ejemplo, los dólares en efectivo no pueden exceder de 10.000 o la combinación de diferentes instrumentos financieros no debe elevarse a este monto.

¿Cuáles son los instrumentos financieros?

Los instrumentos financieros a los que se le aplica la medida son los siguientes:

Monedas o billetes ya sea estadounidenses o extranjeros.

Cheques de viajero.

Cheques personales o comerciales, bancarios, de caja o de terceros, los cuales puedan estar listos para ser transferidos justo en el momento de su entrega.

Valores o acciones que estén listas al ser entregados.

Algunos instrumentos incompletos como cheques personales, comerciales, bancarios, oficiales, de caja, de terceros, pagarés y giros postales que posean firma, pero sin el nombre el beneficiario.

Foto: Referencial / Cortesía

Sobre las sanciones

Al viajar con los instrumentos financieros o sumas en efectivo sin la previa declaración podrían ser confiscados por las autoridades y las personas pueden sufrir sanciones que incluyen una pena carcelaria por 10 años.

Es necesario completar el formulario FinCEN 105 o “Informe de Transporte Internacional de Moneda o instrumentos monetarios”. Luego, deben imprimirlo y consignarlo a la CBP One antes del viaje. Para ello, pueden llenarlo en línea con al menos tres días de anticipación y después indicar a los oficiales sobre el número de confirmación.

En el caso de los viajes internacionales, deberán añadir el Formulario 6059B o "Declaración Aduanera", antes del ingreso a EEUU con una suma de dinero o de instrumentos financieros permitidos, los cuales estén sin presentar.