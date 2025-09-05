Servicios

Saren anuncia operativo para otorgar Autorizaciones de Viajes para niños, niñas y adolescentes

Los padres y representantes deberán consignar una documentación específica para tramitar la autorización 

Por Patricia Briceño
Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 01:07 pm
Foto: Referencial / Cortesía
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) activó un operativo para la tramitación y otorgamiento de las Autorizaciones de Viajes para niños, niñas y adolescentes. En este sentido, los padres y representantes deben acudir a los ciertos aeropuertos para gestionar la documentación necesaria.

Los detalles

El horario de atención será los días viernes, desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm. Los fines de semana iniciará a las 8:00 am y se extenderán hasta las 3:00 pm. A continuación, te detallamos las ubicaciones:

  • Anzoátegui: Aeropuerto General José Antonio Anzoátegui

  • Carabobo: Aeropuerto Arturo Michelena

  • La Guaira: Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

  • Nueva Esparta: G/j Santiago Mariño.

  • Zulia: Aeropuerto de La Chinita.

¿Cuáles son los recaudos?

Para obtener el permiso emitido por el SAREN deberán presentar los siguientes recaudos:

  • Datos del pasaporte o prórroga del niño, niña y adolescente. (Debe estar vigente).

  • Datos de la residencia del niño, niña y adolescente.

  • Teléfono de contacto de los representantes y acompañantes.

  • Copia de cédula de los solicitantes.

  • Especificar la residencia y numero telefónico de quien recibe al niño, niña y adolescente en el exterior. Esto en caso de que viaje con un tercero o solo.

  • (1) Una fotografía tipo carnet del niño, niña o adolescente, en fondo blanco. (Debe ser actualizada).

  • Copia del acta de nacimiento.

  • Itinerario de viaje incluyendo los boletos de salida y retorno.

¡Atención!

A través de sus redes sociales, el SAREN precisó las condiciones que impedirán la entrega de la autorización:

  • No se emitirán permisos para viajes sin boleto de retorno.

  • Cuando el niño, niña y adolescente viaje solo por vía terrestre hacia el exterior no será aprobada.

  • El niño no puede viajar con una tercera persona que sea familiar directo. Deberán indicar el parentesco del acompañante .

  • Los viajes no pueden excederse de 90 días.

Para mayor información pueden ingresar en la cuenta oficial de Instagram @Saren_ve donde difunden las actividades y operativos especiales a nivel nacional. 

Viernes 05 de Septiembre de 2025
