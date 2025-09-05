Saren anuncia operativo para otorgar Autorizaciones de Viajes para niños, niñas y adolescentes

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) activó un operativo para la tramitación y otorgamiento de las Autorizaciones de Viajes para niños, niñas y adolescentes. En este sentido, los padres y representantes deben acudir a los ciertos aeropuertos para gestionar la documentación necesaria.

Los detalles

El horario de atención será los días viernes, desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm. Los fines de semana iniciará a las 8:00 am y se extenderán hasta las 3:00 pm. A continuación, te detallamos las ubicaciones:

Anzoátegui: Aeropuerto General José Antonio Anzoátegui

Carabobo: Aeropuerto Arturo Michelena

La Guaira: Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

Nueva Esparta: G/j Santiago Mariño.

Zulia: Aeropuerto de La Chinita.

¿Cuáles son los recaudos?

Para obtener el permiso emitido por el SAREN deberán presentar los siguientes recaudos:

Datos del pasaporte o prórroga del niño, niña y adolescente. (Debe estar vigente).

Datos de la residencia del niño, niña y adolescente.

Teléfono de contacto de los representantes y acompañantes.

Copia de cédula de los solicitantes.

Especificar la residencia y numero telefónico de quien recibe al niño, niña y adolescente en el exterior. Esto en caso de que viaje con un tercero o solo.

(1) Una fotografía tipo carnet del niño, niña o adolescente, en fondo blanco. (Debe ser actualizada).

Copia del acta de nacimiento.

Itinerario de viaje incluyendo los boletos de salida y retorno.

¡Atención!

A través de sus redes sociales, el SAREN precisó las condiciones que impedirán la entrega de la autorización:

No se emitirán permisos para viajes sin boleto de retorno.

Cuando el niño, niña y adolescente viaje solo por vía terrestre hacia el exterior no será aprobada.

El niño no puede viajar con una tercera persona que sea familiar directo. Deberán indicar el parentesco del acompañante .

Los viajes no pueden excederse de 90 días.

Para mayor información pueden ingresar en la cuenta oficial de Instagram @Saren_ve donde difunden las actividades y operativos especiales a nivel nacional.