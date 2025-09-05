Saren anuncia operativo para otorgar Autorizaciones de Viajes para niños, niñas y adolescentes

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) activó un operativo para la tramitación y otorgamiento de las Autorizaciones de Viajes para niños, niñas y adolescentes. En este sentido, los padres y representantes deben acudir a los ciertos aeropuertos para gestionar la documentación necesaria.
NOTAS RELACIONADAS
Los detalles
El horario de atención será los días viernes, desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm. Los fines de semana iniciará a las 8:00 am y se extenderán hasta las 3:00 pm. A continuación, te detallamos las ubicaciones:
-
Anzoátegui: Aeropuerto General José Antonio Anzoátegui
-
Carabobo: Aeropuerto Arturo Michelena
-
La Guaira: Aeropuerto Internacional Simón Bolívar
-
Nueva Esparta: G/j Santiago Mariño.
-
Zulia: Aeropuerto de La Chinita.
¿Cuáles son los recaudos?
Para obtener el permiso emitido por el SAREN deberán presentar los siguientes recaudos:
-
Datos del pasaporte o prórroga del niño, niña y adolescente. (Debe estar vigente).
-
Datos de la residencia del niño, niña y adolescente.
-
Teléfono de contacto de los representantes y acompañantes.
-
Copia de cédula de los solicitantes.
-
Especificar la residencia y numero telefónico de quien recibe al niño, niña y adolescente en el exterior. Esto en caso de que viaje con un tercero o solo.
-
(1) Una fotografía tipo carnet del niño, niña o adolescente, en fondo blanco. (Debe ser actualizada).
-
Copia del acta de nacimiento.
-
Itinerario de viaje incluyendo los boletos de salida y retorno.
¡Atención!
A través de sus redes sociales, el SAREN precisó las condiciones que impedirán la entrega de la autorización:
-
No se emitirán permisos para viajes sin boleto de retorno.
-
Cuando el niño, niña y adolescente viaje solo por vía terrestre hacia el exterior no será aprobada.
-
El niño no puede viajar con una tercera persona que sea familiar directo. Deberán indicar el parentesco del acompañante .
-
Los viajes no pueden excederse de 90 días.
Para mayor información pueden ingresar en la cuenta oficial de Instagram @Saren_ve donde difunden las actividades y operativos especiales a nivel nacional.