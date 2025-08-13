Venezolanos en el exterior podrán tramitar su partida de nacimiento en línea con Saren (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los ciudadanos venezolanos que residen fuera del país ahora cuentan con la opción de solicitar su partida de nacimiento sin necesidad de acudir personalmente a una oficina del Saren.

Dicha gestión puede completarse de manera virtual, facilitando el acceso a este documento esencial para diferentes procedimientos legales y administrativos.

La plataforma digital del Saren permite a los usuarios iniciar la solicitud ingresando datos personales y el estado donde fue emitida originalmente la partida. Esto ahorra tiempo y evita los inconvenientes asociados a traslados o gestiones presenciales, especialmente para quienes se encuentran en lugares alejados de sedes consulares.

Requisitos básicos para la solicitud de la partida de nacimiento online

Para tramitar la partida de nacimiento en línea, el solicitante debe contar con:

Documento de identidad venezolano vigente.

Datos exactos del registro civil donde fue inscrito.

Correo electrónico activo para recibir notificaciones.

Forma de pago aceptada por la plataforma.

Plazos y entrega del documento

Una vez completado el proceso, el Saren emite la partida en formato físico, la cual puede ser enviada al domicilio indicado o recogida por un tercero autorizado. Los tiempos de entrega pueden variar según la ubicación del solicitante y la demanda del servicio.

Recordemos que este documento es fundamental para realizar trámites como la obtención de pasaportes, inscripciones consulares, gestiones migratorias, matrimonio civil o cualquier solicitud que requiera comprobar la identidad y nacionalidad del ciudadano venezolano.