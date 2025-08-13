Extienden plazo en Florida para un trámite clave de venezolanos con TPS hasta 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) anunció que retomará el procesamiento de licencias de conducir para personas con Estatus de Protección Temporal (TPS). La medida, vigente desde ayer 12 de agosto de 2025, se da tras fallos judiciales federales que ordenaron mantener este beneficio activo para diversas nacionalidades.

En febrero de 2025, Florida detuvo la emisión y renovación de licencias para titulares de TPS, siguiendo lineamientos federales de ese momento, sin embargo, las recientes sentencias revocaron esa decisión, lo que obliga a las oficinas estatales a restablecer la atención a quienes cumplan con los requisitos legales.

Fechas clave para cada comunidad de inmigrantes con TPS en EEUU

Los plazos establecidos dependen de la nacionalidad:

Venezolanos con documentos emitidos antes del 5 de febrero de 2025 podrán realizar el trámite hasta el 2 de octubre de 2026.

con documentos emitidos antes del 5 de febrero de 2025 podrán realizar el trámite hasta el 2 de octubre de 2026. Hondureños y nicaragüenses tienen plazo hasta noviembre de 2025, según lo estipulado en la extensión judicial.

Procedimiento para renovar o solicitar licencia en EEUU con TPS

Documento que certifique el estatus migratorio vigente. Licencia de conducir anterior o una identificación aceptada por el FLHSMV. Comprobante de residencia en Florida. Pago de las tarifas estatales correspondientes.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, confirmó que las oficinas del condado ya están aplicando la nueva directriz. Señaló que, siempre que los documentos estén en regla, se procesarán las solicitudes sin contratiempos, por lo que recomendó programar una cita lo antes posible.