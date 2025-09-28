El video en el que se escuchan abucheos a Yeferson Soteldo en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Cada partido está confirmando que el vinotinto Yeferson Soteldo no está pasando por su mejor momento. Los goles no están cayendo de su lado y sus aportaciones ofensivas tampoco se están haciendo presente para el venezolano.

Sin embargo, el delantero volvió a ver acción este domingo 28 de septiembre con Fluminense, en el duelo que disputó ante Botafogo, equipo de otro criollo, Jefferson Savarino, sin que ambos hayan coincidido en el campo, dado que el primero ingresó al minuto 79', cuando 'Sava' ya estaba en el banquillo, tras salir al 64'.

Ahora bien, su entrada al terreno de juego no fue la más calurosa posible y le brindó al vinotinto un momento muy incómodo, tras escucharse abucheos de los presentes en el Estadio de Maracaná en Rio de Janeiro cuando se encontraba en la línea para participar en el compromiso.

El venezolano recibió el gesto del público con una rostro contrariado, que dejó un evidente malestar por la situación que se estaba dando en ese momento.

Yeferson Soteldo y su sequía goleadora

El criollo no está atravesando el mejor de los momentos, sumergido en una ausencia en las estadísticas goleadoras. Y es que, para encontrar datos de su última anotación habría que tirar de hemeroteca y remontarnos al 2024.

Por esos días sus servicios estaban con los colores de Gremio -donde se encontraba cedido por Santos-. Ese tanto sería uno de los cuatro goles con los que los suyos ganarían a The Strongest el 24 de mayo.

Sin embargo, lo preocupante llega a la mesa cuando se apunta que en todo 2025 no ha podido encontrarse con el arco contrario, a la par de la cantidad lesiones que tocaron su puerta y han impedido una regularidad en su juego, que encuentre su mejor versión.

En sus más recientes 29 compromisos, entre varios torneos como Brasileirao, Mundial de Clubes, Campeonato Paulista, Copa de Brasil y Sudamericana, su registro solo suma dos asistencias, cifras que son lapidarias para un Yeferson Soteldo, que debe regresar a los mejores momentos que se le conocen para ganarse la confianza de su nuevo entrenador, Luis Zubeldía.